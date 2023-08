Vidreira Barbosa e Almeida vai comprar metade da Quinta do Vallado

Há mais um grande negócio em curso no sector do vinho em Portugal. Depois de o Expresso ter anunciado a compra da Ideal Drinks por parte da Fladgate Partnership, o PÚBLICO sabe que a vidreira Barbosa e Almeida (BA) vai adquirir metade da duriense Quinta do Vallado, na posse de herdeiros de D. Antónia Adelaide Ferreira, a “Ferreirinha”. O negócio está a ser ultimado, como confirmou Francisco Ferreira, um dos sócios do grupo Vallado. Não se conhecem os valores da aquisição.

