Há 11 nomes portugueses no top 100 do World’s Best Vineyards

A mais bem posicionada é a Quinta do Crasto, mas o Douro têm outras sete quintas e uma cave de vinho do Porto entre os melhores destinos vínicos do mundo. Vinhos Verdes e Dão também estão na lista.

A Quinta do Crasto, no Douro, aparece em oitavo lugar no top 100 do World's Best Vineyards 2022. A região vitivinícola do Norte de Portugal vê distinguidas outras sete quintas e uma cave de vinho do Porto entre as melhores paisagens de vinho do mundo: Quinta do Infantado, Quinta da Pacheca, Quinta do Bomfim (Symington), Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Quinta do Noval, Quinta do Vallado e Caves Graham's.

Na região dos Vinhos Verdes, foram distinguidas a Quinta de Soalheiro e a Quinta da Avelada. Do Dão, entra para a lista o projecto Quinta da Taboadella. Portugal tem o maior número de projectos distinguidos neste top, ex aequo com França.

A World's Best Vineyards é uma lista anual que destaca os melhores destinos vínicos, a partir da nomeação de cerca de 500 especialistas em vinho, viagens e enoturismo de todo o mundo. São tidos em conta pelos peritos internacionais critérios como a qualidade dos vinhos, as adegas e a sua arquitectura, a paisagem e a excelência dos serviços.

A lista foi conhecida há dias num evento em Mendoza, na Argentina. No lugar cimeiro deste top mundial, ficou a fantástica e moderna adega da casa Antinori no Chianti, região da Toscana, Itália.

O melhor destino vínico do mundo fica no monte que a família Antinori abriu ao meio para construir, entre 2007 e 2012, a sua espectacular e moderna adega no terroir do Chianti Clássico. Dali foram retirados 400.000 metros cúbicos de terra. Foi necessário fazer ancoragens que fixassem uma enorme “caixa” de betão ao terreno para depois construir o edifício. A 15 minutos de carro de Florença, a adega foi projectada por Marco Casamonti e as suas três secções, onde foram colocados à mão 130.000 tijolos de terracota feitos ali perto, em Impruneta, lembram o ambiente dos templos religiosos. Segundo os guias da Antinori, isso foi propositado, o arquitecto quis sublinhar a relação entre o vinho e a religião.

No exterior, parte das vinhas da Antinori foram plantadas literalmente por cima da adega, escondida no monte.

O prémio Hall of Fame foi para Zuccardi Valle de Uco, da família Zuccardi, em Uco Valley, na Argentina.

Esta é a lista completa dos 50 melhores destinos vínicos do mundo. Para além da posição 50.ª ainda ficaram colocados nos World's Best Vineyards 2022 três projectos portugueses, perfazendo os tais 11 destinos.

1 – Antinori nel Chianti Classico (Marchesi Antinori), San Casciano, Itália

2 – Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, La Rioja, Espanha

3 – Montes, Colchagua Valley, Chile

4 – VIK Winery, Cachapoal Valley, Chile

5 – Schloss Johannisberg, Rheingau, Alemanha

6 – González Byass, Bodegas Tio Pepe, Jerez de la Frontera, Espanha

7 – Robert Mondavi Winery, Oakville, USA

8 – Quinta do Crasto, Douro, Portugal

9 – Catena Zapata, Mendoza, Argentina

10 – Bodega Garzón, Maldonado, Uruguai

11 – Ferrari Trento, Trento, Itália

12 – Champagne Billecart-Salmon, Champagne, França

13 – Château Smith Haut Lafitte, Bordéus, França

14 – Weingut Dr Loosen, Mosel, Alemanha

15 – Champagne Taittinger, Champagne, França

16 – Soalheiro, Alvaredo, Vinhos Verdes, Portugal

17 – Trapiche, Mendoza, Argentina

18 – Clos Apalta, Apalta Valley, Chile

19 – Quinta da Aveleda, Penafiel, Vinhos Verdes, Portugal

20 – Domäne Wachau (above), Wachau Valley, Áustria

21 – El Enemigo Wines, Mendoza, Argentina

22 – Château Mouton Rothschild, Bordeaux, France

23 – Château d'Yquem, Bordéus, França

24 – Opus One Winery, Oakville, USA

25 – Bodegas Salentein, Uco Valley, Argentina

26 – Château Pape Clément, Pessac, Bordéus, França

27 – Château Pichon Baron, Bordéus, França

28 – Quinta do Infantado, Pinhão, Douro, Portugal

29 – Abadía Retuerta, Valladolid, Espanha

30 – Viña Casas del Bosque, Casablanca Valley, Chile

31 – Quinta da Pacheca, Lamego, Portugal

32 – Viu Manent, Colchagua Valley, Chile

33 – Maison Ruinart, Champagne, França

34 – Pacs del Penedès (Familia Torres), Penedès, Espanha

35 – Château Haut-Brion, Bordéus, França

36 – Henschke, Barossa Valley, Austrália

37 – Quinta do Bomfim (Symington Family Estates), Douro, Portugal

38 – Creation, Walker Bay, África do Sul

39 – Klein Constantia Winery, Cidade do Cabo, África do Sul

40 – Estate Argyros (above), Santorini, Grécia

41 – Craggy Range, Hawke’s Bay, Nova Zelândia

42 – Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro, Portugal

43 – Chateau de Berne, Flayosc, França

44 – Bodegas Vivanco, La Rioja, Espanha

45 – Donnafugata – Marsala, Marsala, Sicília, Itália

46 – Jordan Vineyard & Winery, Healdsburg, USA

47 – Tokara Winery, Stellenbosch, África do Sul

48 – Quinta do Noval, Douro, Portugal

49 – Magill Estate (Penfolds), Adelaide Hills, Austrália

50 – Schloss Gobelsburg, Kamptal, Áustria

​63 – Quinta do Vallado, Régua, Douro, Portugal

88 – Graham's Port Lodge, Vila Nova de Gaia, Portugal

98 – Quinta da Taboadella, Silvã de Cima, Portugal