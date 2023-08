Sobre Carris. Desafios de mobilidade na jornada mundial do andar a pé

Este episódio do Sobre Carris olha para como correu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em termos de mobilidade, analisando o desempenho da rede de transportes face à sobrecarga de utilizadores que sofreu na semana do evento. Também é tema a ausência de ligações internacionais para a JMJ. São ainda tema as promessas de entrada em Portugal da companhia ferroviária espanhola Renfe e os atrasos na modernização da Linha do Vouga. No fim, conhecemos a ferrovia do Brasil e da Moldova.

