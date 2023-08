Sexta na TV: Annie Ernaux e A Luz do Diabo

CINEMA

American Graffiti: Nova Geração

AXN Movies, 21h10

Outro olhar em mosaico sobre a sociedade Americana no começo da década de 1970, à semelhança de Nashville, de Robert Altman. Neste filme, que impôs em Hollywood o nome do futuro autor, George Lucas, de Guerra das Estrelas, as personagens são "a nova geração": os adolescentes nascidos com a televisão, os Cadillacs, os MacDonalds e os drive-ins. Jovens que procuram viver despreocupadamente, alheados do drama que paira sobre as suas cabeças, a guerra do Vietname, onde várias das personagens irão encontrar o seu destino.

A Luz do Diabo

TVCine Top, 21h30

Quando o Vaticano percebe que, nos últimos anos, há mais relatos de possessões demoníacas do que nunca, cria uma escola onde sacerdotes mais jovens possam aprender a praticar exorcismos. Apesar de só os homens estarem autorizados a executar os esconjuros, um dos professores reconhece na Irmã Ann um dom natural para identificar forças malignas e autoriza-a a assistir às lições. É assim que, durante a observação de um ritual com Natalie, uma menina possuída por um demónio particularmente poderoso, Ann se dá conta de que ele é o mesmo que, no passado, possuiu a sua própria mãe. Uma história de terror realizada por Daniel Stamm e interpretada por Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin Salmon, Debora Zhecheva e Nicholas Ralph.

Tenet

AXN, 22h

Fruto de um guião que levou mais de cinco anos a escrever, o oscarizado filme de Christopher Nolan tem como protagonista o agente (John David Washington) de uma organização chamada Tenet, cuja missão é impedir uma III Guerra Mundial. Para isso, vai usar uma manobra singular: não a viagem no tempo, mas a inversão do tempo. O elenco conta ainda com Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia e Mélanie Laurent, bem como colaboradores anteriores de Nolan como Michael Caine ou Kenneth Branagh.

O Planeta

RTP2, 22h54

Estreia da primeira longa-metragem da cineasta argentina Amalia Ulman, onde, numa Espanha paralisada pela crise financeira,se explora o desejo feminino e as complicadas relações entre mães e filhas nesta comédia sobre Leo e Maria. Ambas quase a ser despejadas do apartamento, não conseguem arranjar empregos que as ajudem a manter a habitação. Mas isso não as vai impedir de tentar manter as aparências.

DOCUMENTÁRIOS

Annie Ernaux - Os Anos Super 8

TVCine Edition, 22h

Continua o especial de documentários focados em Mulheres Extraordinárias. O ciclo avança com Annie Ernaux - Os Anos Super 8, um documentário sobre a escritora e professora francesa que foi a recipiente do Nobel da Literatura de 2022. Este filme faz uma retrospectiva pelos seus trabalhos, mas tem como estrutura as mudanças políticas e sociais que assolam a França desde o famoso movimento libertador de Maio de 1968. Aqui, passamos a barreira do mero arquivo familiar para testemunhar uma obra que funciona como espelho do passado e das aspirações de uma sociedade depois de anos revolucionários. O íntimo e o particular dão as mãos.

Maravilhas da Europa

RTP2, 20h38

Série documental que explora monumentos na Europa (mas, mais especificamente, em França, Grécia e Espanha) ao longo de quatro episódios, que passam por marcos incontornáveis como o Louvre, o Palácio de Versalhes, os Templos da Acrópole ou Complexo de Alhambra.

INFANTIL

Alvin e os Esquilos 3: Naufragados (VP)

Hollywood, 21h30

Apesar de consciente do risco que é sair de casa com Alvin, Simon e Theodore (vozes de Justin Long, Matthew Gray Gubler e Jesse McCartney), Dave Seville (Jason Lee) decide arriscar uns dias a bordo de um luxuoso cruzeiro para se livrar do stress do dia-a-dia. Mas, com as normais dificuldades em se manter afastado da confusão, Alvin acaba por quase levar Dave (e toda a tripulação) à loucura e fazer com que o navio acabe atracado numa ilha deserta. Porém, todos acabam por perceber que não estão tão sós como poderiam julgar, encontrando o lugar perfeito para o que de melhor sabem fazer: cantar e fazer tropelias. Realizado por Mike Mitchell (Shrek Para Sempre), a terceira aventura dos famosos esquilos que fizeram as delícias dos que foram crianças durante a década de 1980.