FATACIL abre em Lagoa com “maior área de sempre”

São 700 expositores, promete-se o melhor da região do Algarve, há dezenas de shows, de Richie Campbell a Diogo Piçarra, Badoxa, Toy, Quim Barreiros, Bárbara Tinoco ou Marisa com Orquestra do Algarve.

A edição de 2023 da FATACIL começa esta sexta-feira em Lagoa, no Algarve, com 700 expositores e dezenas de espectáculos musicais, num evento que a organização espera que tenha, em média, mais de 20 mil visitantes diários.

A Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (FATACIL) "é uma feira para toda a família" e este ano "terá a maior área de sempre", anunciou num comunicado Luís Encarnação, presidente daquela Câmara do distrito de Faro.

O evento, que encerra a 27 de Agosto, é apresentado como sendo "o maior a sul do Tejo" e reúne no mesmo espaço e programa "tudo aquilo que as famílias necessitam para passarem momentos únicos, entre espectáculos musicais, espectáculos equestres, gastronomia, animação de rua, artesanato, comércio e indústria".

O recinto da 42.ª edição da feira terá mais 9.000 metros quadrados de área, cerca de 700 expositores, dezenas de músicos, dezenas de espectáculos musicais, centenas de pontos de interesse e uma "Fun Zone", sendo que a organização espera ter, em média mais de 20 mil visitantes por dia.

Entre as novidades de 2023 constam uma parada diária, na abertura da feira, um ecrã com directos do evento e um "quizz show" interactivo na zona de restauração.

Destaque ainda para o espaço "Amar a Terra", promovido pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP Algarve), onde é feita a promoção de produtos da serra, barrocal e litoral algarvio.

Os cabeças-de-cartaz da FATACIL 2023 são artistas como Richie Campbell, Diogo Piçarra, Badoxa, Toy, Quim Barreiros, Chico da Tina, Miguel Araújo, Os Quatro e Meia, Bárbara Tinoco e Marisa, acompanhada pela Orquestra do Algarve.

Os bilhetes diários para entrar no recinto da feira têm um custo de cinco euros por pessoa e de 16 euros por família, sendo gratuita a entrada de crianças até aos 12 anos.

Segundo os organizadores, a feira teve no ano passado cerca de 215 mil visitantes.