Hollywood premeia documentário sobre festival da ilha do Pico

Hollywood Gold Awards distinguiu documentário sobre o Festival Cordas, que decorre anualmente no concelho da Madalena, na ilha do Pico

Um documentário do Cordas World Music Festival, lançado em 2022, com imagens sobre o festival e a ilha do Pico, foi premiado pela Hollywood Gold Awards com o Prémio Prata para Documentário Curta, anunciou a Mirateca Artes.

Em nota de imprensa, o produtor Terry Costa refere que o documentário "tem sido um sucesso inesperado", embora só agora, um ano depois do lançamento, tenha começado a surgir em festivais de língua inglesa.

Na nota é referido que documentário já foi exibido em 182 festivais e 46 países, tendo o 32.º prémio chegado do Hollywood Gold Awards.

O documentário sobre o Festival Cordas, que decorre anualmente no concelho da Madalena, na ilha do Pico, tem imagens e edição de Diogo Rola.