Trump reage a nova acusação criminal, garantindo que vai apresentar provas da fraude

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou esta terça-feira na rede social Truth Social que irá apresentar na próxima segunda-feira, dia 21, em conferência de imprensa, “um relatório longo, complexo e detalhado sobre a fraude nas eleições presidenciais”.

Reagindo à quarta acusação criminal, desta vez no estado da Georgia, relacionada com as suspeitas de pressão eleitoral para reverter o resultado das presidenciais de 2020 naquele estado norte-americano, Trump garantiu que “este relatório conclusivo” traz informação que justifica que “todas as acusações” contra ele e os seus colaboradores “devem ser arquivadas”.

Segundo o ex-chefe de Estado, que aspira a voltar à Casa Branca nas eleições presidenciais de 2024, os dados que irá apresentar na segunda-feira, às 11h (16h em Portugal continental), no seu campo de golfe em Bedminster, Nova Jérsia, são suficientes para sublinhar que “haverá uma completa exoneração” de todos os acusados de conspiração para alterar os resultados das presidenciais de 2020.

Não é a primeira, nem a segunda vez que o ex-Presidente anuncia ter provas de uma suposta fraude eleitoral, sem nunca as apresentar. Além de que todas queixas de fraude apresentada pelos seus colaboradores ou pelo Partido Republicano nunca prosperaram na justiça por falta de sustentação jurídica.

“Eles nunca foram atrás daqueles que manipularam a eleição. Só foram contra aqueles que lutaram para tentar encontrar os manipuladores”, escreveu Trump.

Mais uma vez, o ex-Presidente reage a uma nova acusação passando ao ataque, até porque a estratégia tem-lhe trazido frutos na corrida à nomeação presidencial do Partido Republicano, onde continua a aparecer destacado como o favorito.

De acordo com o New York Times, Trump tem conseguido converter as acusações criminais contra ele em capital político. Afirma o diário norte-americano que estamos perante “um mundo às avessas, onde as acusações penais funcionam como activos políticos, pelo menos para ganhar a candidatura republicana”.

Com base em sondagens nacionais e estaduais, entrevistas a eleitores republicanos, registos financeiros das campanhas federais, centenas de e-mails, observações das campanhas dos restantes candidatos e da cobertura mediática conservadora, o NY Times chega à conclusão que Trump e a sua equipa conseguiram transformar, aos olhos do eleitorado norte-americano mais à direita, o ex-Presidente num alvo a abater por um sistema que usa todos os meios ao seu alcance para o derrubar.

“Para dizer a verdade, desde as acusações, o apoio é ainda mais forte”, diz ao jornal Sheri Hardy Candeni, uma apoiante do Kentucky, de 51 anos. “Usaram todo o aparato governamental contra pessoas como nós. Cada vez que o acusam, levam mais umas dezenas de milhares de pessoas como nós às urnas.”