Sismos registados perto de Peniche e em Montemor-o-Novo

Um sismo com magnitude 3,0 na escala de Richter foi registado esta madrugada perto de Peniche, no distrito de Leiria, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o abalo ocorreu às 1h44 e o epicentro localizou-se "cerca de 25 quilómetros a oeste de Peniche".

O instituto explica ainda que "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido" pela população.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excepcionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Horas antes, o IPMA anunciou que dois abalos, um primeiro com magnitude 2,4 na escala de Richter e um segundo com magnitude 2,9, foram registados às 22h16 e 22h24, respectivamente, de domingo, perto de Montemor-o-Novo, distrito de Évora.

O presidente da câmara municipal de Montemor-o Novo, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, anunciou que os serviços municipais iriam verificar o estado dos edifícios mais antigos, para averiguar se havia danos a registar. "Em 2018, durante um sismo em Arraiolos, tivemos problemas. Neste momento, estamos a preparar o procedimento para ver os prédios mais antigos. Sobretudo os municipais", esclareceu.

Os sismos não causaram danos pessoais ou materiais e foram sentidos com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Montemor-o-Novo, referiu o instituto.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respectiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objectos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da internet.