Incêndio em Anadia mobiliza mais de 100 de operacionais, mas está “praticamente dominado”

Por volta das 16h30, incêndio na região de Aveiro mobilizava 174 operacionais, 50 meios terrestres e sete meios aéreos. Presidente da Câmara de Anadia diz que as aldeias na zona “estão em segurança”.

Um incêndio florestal deflagrou este sábado na zona de Anadia, na região de Aveiro. O alerta foi dado pelas 14h27. No terreno, estão mais de 100 operacionais. O incêndio parece já estar “praticamente dominado”, de acordo com a presidente da Câmara Municipal da Anadia, Maria Teresa Cardoso, em declarações à RTP.

Por volta das 16h30, este incêndio na região de Aveiro mobilizava 174 operacionais, 50 meios terrestres e sete meios aéreos, segundo o site da Protecção Civil.

Em declarações à RTP, a presidente da Câmara Municipal de Anadia referiu que o incêndio começou com três frentes e “uma grande projecção e que rapidamente se propagou”. Maria Teresa Cardoso referiu que se conta com condições climatéricas favoráveis no terreno, nomeadamente que a acalmia dos ventos. “Se os ventos se mantiverem mais calmos, penso que conseguiremos dar a situação como controlada”, ressalvou.

Maria Teresa Cardoso indicou ainda que as várias aldeias na zona “estão em segurança” e pôs de parte a evacuação dessas localidades. “Neste momento, estão nas operações de rescaldo. O incêndio está praticamente dominado”, disse à RTP.