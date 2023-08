Viagem Medieval: em Santa Maria da Feira, o futuro está nas pedras, nas cartas e na palma da mão

Na Viagem Medival, entrar no espírito da época é também conhecer a mística do seu tempo. Para obter respostas às inquietudes do futuro, os visitantes procuram anualmente pelas bruxas medievais.

Todos os anos, por esta altura, Santa Maria da Feira é palco de uma recriação do período histórico medieval. Este ano, o evento que arrancou no dia 2 de Agosto e encerra este domingo, é dedicado ao reinado de D. João I. É na subida para o Castelo, onde se realiza parte dos espectáculos diariamente, que se vendem diversos adereços alusivos ao tempo. As bancas com coroas de flores e penteados medievais, bem como brasões de família e sabonetes artesanais, são algumas das ofertas que conduzem os visitantes pela calçada, que esconde alguns mistérios.