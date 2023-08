Temos dificuldades financeiras. Porque é que os meus sogros não nos ajudam?

Para continuar a ter uma boa relação com os pais do seu marido, terá de se concentrar naquilo de que gosta na relação e vê-los como eles são, e não como espera que eles sejam.

Recentemente, o meu marido e eu mudámo-nos para os Estados Unidos para viver mais perto dos pais dele (os meus pais morreram há alguns anos). Temos tido dificuldade em obter rendimentos suficientes para cobrir as nossas despesas mensais e estamos a ver as nossas poucas poupanças a esgotarem-se constantemente. Eu não sou cidadã americana e estou à espera da minha autorização de trabalho e do meu número de Segurança Social há quase um ano. O meu marido acabou recentemente o curso superior e não ganha muito dinheiro no seu actual emprego a tempo inteiro. Ele também tem uma doença crónica que os pais conhecem e que nos custa milhares de dólares para tratar todos os anos.