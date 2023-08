Trabalhadores e moradores criticam regulamento para artistas de rua: “Fomos esquecidos”

Discussão pública do regulamento termina quarta-feira. Há moradores e comerciantes do Porto a organizar um protesto numa petição. Regras não os protegem de uma actividade que interfere nas suas vidas.

Já lá vai uma década de “desespero e muitas queixas” caídas em saco roto. O escritório onde trabalha, na Rua de Cedofeita, convive com frequência com a actividade de artistas de rua – e isso, diz, tem sido “um verdadeiro inferno”. Chamemos-lhe Patrícia. Como outros entrevistados, pede para falar sob anonimato: já foi vítima de ameaças e prefere não se expor. Patrícia é uma dos signatários de uma petição que reclama os direitos dos residentes e trabalhadores afectados por uma actividade que a Câmara do Porto vai passar a regular: a dos artistas de rua. Trabalhadora numa das zonas mais procuradas por eles, lamenta a invisibilidade do “lado b” da questão no documento municipal, em discussão pública até quarta-feira: “Fomos esquecidos.”