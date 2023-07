Licenças, horários e zonas proibidas: Porto cria regras para artistas de rua

Os artistas de rua do Porto vão ter de pagar uma licença para actuar em algumas zonas da cidade. E nem todas têm luz verde para eles: as actuações serão proibidas na Avenida dos Aliados, na Praça General Humberto Delgado, na Praça D. João I e no Largo Amor de Perdição. A proposta de alteração ao Código Regulamentar do Município do Porto foi aprovada nesta segunda-feira, em reunião do executivo, com abstenção do PS.

