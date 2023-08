Dois suspeitos de incêndio em Albergaria-A-Velha ficam a aguardar julgamento em liberdade

Dois suspeitos dos crimes de incêndio florestal, que ocorreram no passado dia 7 de Junho, na freguesia do Sobreiro, em Albergaria-A-Velha, distrito de Aveiro, vão aguardar julgamento em liberdade.

De acordo com a Polícia Judiciária, “os incêndios tiveram início através de chama directa, em quatro locais distintos, na vegetação existente”. E puseram em causa “uma mancha florestal de enorme tamanho e densidade com muitas habitações e instalações industriais próximas”.

As chamas provocaram a morte de um cão, um gato e cerca de uma dezenas de galinhas. Pelo caminho, devoraram um armazém com uma moto, três viaturas, várias máquinas agrícolas e ferramentas eléctricas.

O incêndio não teve mais consequências por ter sido logo detectado e combatido. A Protecção Civil mobilizou mais de uma centena de operacionais, apoiados por 32 meios terrestres e sete meios aéreos.

Ao que se pode ler no comunicado emitido pela Polícia Judiciária na manhã desta quinta-feira, os suspeitos, com 17 e 30 anos, actuaram “sem qualquer motivação racional aparente e num quadro de extrema futilidade”. Presentes às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro, viram ser-lhes “aplicadas as medidas de coacção de obrigação de apresentações diárias em posto policial e de proibição de contactos”.

Este tipo de crimes é que competência exclusiva da Polícia Judiciária. As diligências foram desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com a colaboração do Núcleo de Protecção Ambiental do Destacamento da GNR de Águeda.