Robbie Robertson (1943-2023): a sua música vinha do coração da América

Robbie Robertson, guitarrista e principal compositor da The Band, conhecido por canções como The Weight e The Night they Drove Old Dixie Down, morreu aos 80 anos. A notícia foi confirmada pelo seu agente, Jared Levine, nesta quarta-feira. "Robbie estava rodeado pela sua família na altura da sua morte", refere o comunicado do seu agente de há 34 anos. O músico morreu em Los Angeles de doença prolongada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt