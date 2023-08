Quinta na TV: conhecer Brad, Alita e Carolina Deslandes

Também é dia de Batalha do Pacífico, o Chelsea Hotel e Battle on the Beach.

CINEMA

A Vida de Brad

AXN Movies, 21h10

Ao acompanhar o filho adolescente em várias entrevistas a universidades a que pretende candidatar-se, Brad Sloan recorda a sua própria vida de estudante. Ao reflectir sobre o passado, apercebe-se de que vários antigos colegas se tornaram ricos ou famosos pelos mais diversos motivos. Ele, pelo contrário, trabalha numa organização sem fins lucrativos, tem uma vida mediana e, ao que tudo indica, um futuro pouco promissor. Frustrado com a constatação de que pode ser considerado "um falhado" e que, pior do que isso, o filho pode seguir os seus passos, Brad vê-se a reavaliar os caminhos que o levaram até ali. Uma comédia dramática escrita e realizada por Mike White (criador da bem sucedida série da HBO White Lotus), que tem Ben Stiller, Austin Abrams, Jenna Fischer e Michael Sheen nos papéis principais.

Batalha do Pacífico

Hollywood, 21h30

Deste sempre se previu que raças alienígenas surgiriam dos céus. Quando seres enormes e ferozes, de nome kaiju, emergiram das profundezas do Oceano Pacífico, nenhuma nação estava preparada para a hecatombe que se aproximava. Os ataques, à escala global, eram maciços, e deram início a uma guerra sem precedentes que resultou na perda de milhões de vidas. Embora conscientes do poder dos seus inimigos, os seres humanos criaram máquinas de guerra aptas a uma luta corpo-a-corpo: os jaegar, robots colossais comandados por dois pilotos neurologicamente conectados. Porém, apesar de conseguirem algum controlo sobre a ameaça, depressa se apercebem que não estão à altura da força ou velocidade dos kaiju. À beira da extinção, a última esperança recai sobre dois heróis improváveis: um piloto reformado e um jovem inexperiente que se unem para ressuscitar um jaegar lendário, mas velho e ultrapassado. Assim, no meio do desespero, este trio transforma-se na mais credível hipótese de sobrevivência de toda a vida na Terra. Um filme realizado por Guillermo del Toro (A Forma da Água), que conta com Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi e Diego Klattenhoff nos principais papéis.

Alita: Anjo de Combate

Fox, 23h58

Com produção de James Cameron e Jon Landau, e realização de Robert Rodriguez, um thriller em ambiente cyberpunk, com Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley e Keean Johnson. O argumento, escrito por Rodriguez, Cameron e Laeta Kalogridis, baseia-se na manga de Yukito Kishiro. Num futuro pós-apocalíptico, um cientista encontra uma jovem ciborgue e decide reconstruí-la. Alita usa o seu novo corpo de forma prodigiosa, mas deseja descobrir a verdade sobre a sua origem.

ENTRETENIMENTO

Battle on the Beach

HGTV, 21h

Battle on the Beach chega à sua terceira temporada e, com ela, novas competições entre três equipas de profissionais do design que fazem renovações em casas de praia. Taniya Nayak, Ty Pennington e Alison Victoria são os mentores destas equipas e quem apresenta os desafios semanais, que testam a criatividade, habilidade e dedicação de todos os membros — com prazos sempre apertados. Por serem casas de praia, há sempre atenção aos elementos da natureza a ter em conta, a necessidade de espaços funcionais e o desejo de harmonia estética.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 2h28

Vítor Gonçalves entrevista Carolina Deslandes, uma das cantoras e compositores de maior êxito recente e da sua geração. A conversa vai para além da sua contribuição profissional e talento, explorando outras facetas de Deslandres que envolvem, sobretudo, o seu activismo feminista e a forma como se posiciona como uma voz forte contra as injustiças que acontecem às mulheres.

DOCUMENTÁRIO

Dreaming Walls: Chelsea Hotel Por Dentro

TVCine Edition, 18h40

Maya Duverdier e Amélie Van Elmbt visitam o nova-iorquino Hotel Chelsea, um edifício mítico e imortalizado em canções e filmes, cuja fama reside nos seus famosos ocupantes, entre os quais se contam Dylan Thomas, Patti Smith, Sid Vicious, Bob Dylan, Madonna ou Iggy Pop. As obras de remodelação do hotel são uma oportunidade para uma viagem que entrelaça passado e presente.