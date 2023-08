As noites de Teerão dão-nos cabo da cabeça

Do Irão chega-nos Critical Zone, fita electrizante, desesperada, rodada fora da lei, sobre as noites da capital da República Islâmica, que se junta aos grandes momentos de Locarno 2023.

Lembram-se das “noites de Budapeste sempre a rock’n’rollar” dos Mão Morta? Aqui está a nova versão, agora com as noites de Teerão sempre a ganzar — pelo menos segundo a câmara (indiscreta) do iraniano Ali Ahmadzadeh, que rodou em segredo um dos filmes mais electrizantes do concurso internacional de Locarno. Chama-se Critical Zone, foi rodado fora do sistema com actores não profissionais (o próprio realizador, que foi preso durante os últimos protestos, está actualmente na clandestinidade), e é um filme radicalmente diferente do que costumamos ver vindo dali. E já estamos a contar com nomes mais recentes como Panah Panahi, Houman Seyyedi ou Saeed Roustayi.