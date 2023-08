Incêndio de Odemira dominado. Ministro apela à responsabilidade de todos nos próximos dias

O incêndio rural de Odemira foi dado como dominado às 10h15 desta quarta-feira, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). A Polícia Judiciária suspeita que a origem das chamas terá estado num parque de merendas, e está a investigar se terá tido origem negligente ou intencional, indicou fonte policial citada pela agência Lusa. Mas o período crítico de incêndios em Portugal ainda não terminou e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apelou a comportamentos responsáveis de todos para os próximos dias.

Numa visita à sede nacional da ANEPC, José Luís Carneiro começou por agradecer o trabalho dos profissionais que por estes dias têm combatido os incêndios no país e fez um apelo “às atitudes e comportamentos das cidadãs e cidadãos para os tempos que se avizinham”. Em conferência de imprensa, o ministro indicou que a humidade aumentou, sobretudo durante a noite, mas que este será um “Verão caracterizado por picos com descidas das temperaturas e com aumentos abruptos das temperaturas e com ventos que terão uma relativa intensidade”, notou. “Pedimos o especial cuidado a todas e a todos”, acrescentou.

José Luís Carneiro fazia estas declarações já com o incêndio de Odemira em resolução. Desde sábado, mais de 1000 operacionais e mais de 350 meios terrestres e aéreos combateram este incêndio que deflagrou na freguesia de São Teotónio. Um levantamento divulgado esta quarta-feira pela Protecção Civil mostra que foram queimados 8400 hectares.

Ao todo, o incêndio fez 42 feridos, nove dos quais tiveram de receber assistência hospitalar, informou Vítor Vaz Pinto, comandante regional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, numa conferência de imprensa esta quarta-feira. Ao longo destes dias, na área do incêndio, também 1459 pessoas foram deslocadas pela Guarda Nacional Republicana.

O incêndio que deflagrou em Odemira entrou também nos concelhos de Monchique e Aljezur e destruiu pelo menos duas casas e uma unidade de turismo rural. Em Odemira, uma unidade turística ardeu quase na totalidade e uma residência de primeira habitação foi destruída, indicou o presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro, em conferência de imprensa. Ambas estão localizadas no Vale Juncal, em São Teotónio.

Além disso, realçou, há outras perdas que é preciso identificar, nomeadamente em Vale de Água, onde não há casas ardidas, mas existem anexos destruídos. “Mesmo que não tenham perdido a habitação, acabaram por perder recheios e a possibilidade de ter alimento e vestuário”, notou. O autarca referiu ainda que há um “conjunto significativo” de animais que ficaram sem alimento.

O incêndio também destruiu uma zona de 40 hectares de floresta em São Teotónio, onde estava uma reserva de burros. Em declarações à Lusa, Cláudia Candeias, presidente da Associação Arco do Tempo, contou que tiveram de ser retirados os sete burros da reserva, para que ficassem a salvo. As pastagens dos animais, as instalações e material ficaram queimados, bem como sobreiros e medronheiros na propriedade.

Já em Aljezur, há pelo menos uma casa ardida, que será uma casa de férias na zona da Boavista, em Odeceixe, informou o presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, citado pela agência Lusa. O autarca diz que agora serão colocadas equipas no terreno para se fazer um levantamento dos estragos.

Em Monchique, foram queimados 426 hectares desde o final de segunda-feira, disse Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique. “Não houve danos de monta a registar, fora a biodiversidade”, afirmou. Arderam sobretudo áreas de mato, eucaliptal, medronhal e sobreiros. Paulo Alves indicou que, por prevenção, foram ainda retiradas 20 pessoas das suas casas.

Suspeitas sobre a origem

Esta quarta-feira à tarde, fonte policial revelou que se suspeita que este incêndio rural possa ter começado num parque de merendas. A Polícia Judiciária está já a investigar se teve origem negligente ou intencional, noticiou a agência Lusa.

A investigação está a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, de acordo com a mesma fonte. Neste momento, está no terreno uma equipa de investigadores a ouvir testemunhas e a recolher elementos sobre o incêndio.

Também durante esta quarta-feira, Vítor Vaz Pinto tinha já dito que a Protecção Civil iria analisar o que tinha corrido menos bem no combate ao incêndio. O comandante regional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil indicou que agora se está a vigiar o terreno e que há uma grande probabilidade de reacendimentos.

Fora do continente, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira pediu à população que evitasse comportamentos que constituíssem perigo de incêndio rural, devido aos avisos amarelo e laranja emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).