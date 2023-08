110 Histórias, 110 Objectos. Stork, a pedra elástica

No 104.º episódio, descobrimos a história da Storke, a pedra elástica. O podcast 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

Não salta mas permite saltar. E também não é bem uma pedra, mas antes um compósito constituído por vários pedaços de pedra, envolvidos por camadas de fibra e resina e também por cortiça. A história da Storke, descrita pelos seus criadores como a “pedra saltitona”, começou a ser desenhada há muitos anos, quando Pedro Miguel Amaral, professor do Departamento de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, no seu integrou num projecto de investigação europeu para estudar a pedra natural e o seu comportamento ao corte. “Aquilo foi tudo uma grande interrogação para mim na altura recém-formado engenheiro de materiais. Porque é que eu iria estar a trabalhar agora em coisas como "calhaus"? Na altura, achei que o desafio era suficientemente interessante para aceitá-lo e nunca mais larguei a pedra natural e o fascínio que tenho pelo desenvolvimento em torno deste material e desta indústria”, recorda.

Voltando aos saltos com pedras e ao porquê do uso da expressão “pedra saltitona” para descrever este tipo de material: “Nós é que saltamos em cima deles e eles não se destroem e, portanto, a sensação que dá é que, quando nós saltamos, a pedra ajuda-nos a saltitar com ela”. Para chegarmos a este projecto foi essencial a chegada de Joel Pinheiro, actual responsável pela Autorque, uma empresa fornecedora de sensores para bicicletas eléctricas. Em 2013 era estudante de Engenharia Aeroespacial e juntava o seu interesse pela utilização de cortiça no espaço, em revestimento de satélites, à área das pedras naturais e dos compósitos. “Tínhamos ali a oportunidade de encontrar funcionalidades acrescidas que não existiam até então nos produtos normais de pedra natural”, sublinha Pedro Miguel Amaral. Nascia assim o grande desafio (e, na altura, bloqueio) da investigação de Joel Pinheiro: "Como é que eu consigo dar alguma - vou chamar-lhe assim - inteligência à pedra natural? Quando digo inteligência é na medida em que a inteligência vem do ser humano, ao introduzir novas funcionalidades e novas características num material que, à partida, tem milhões e milhões de anos”. “É evidente que nós não conseguimos transformar a pedra num ser inteligente, isso parece-me que é mais ou menos óbvio para qualquer material, mas conseguimos torná-la mais adaptada e mais "certa" para as aplicações que vamos utilizar”, complementa Pedro Miguel Amaral.

No caso, a stork (nome que funde as palavras stone e cork – pedra e cortiça – e ao fazê-lo fica com o nome “cegonha” em inglês) consegue ter uma “pseudo-elestcidade”, recuperando a sua forma inicial depois ser pressionando por um peso maior.

Essa experiência pode ser confirmada no Laboratório de Ensaios Mecânicos e de Materiais do Departamento de Engenharia Mecânica, no campus Alameda do Instituto Superior Técnico, onde nascerem e se estudam pedaços de “stork”. “As relações de espessuras entre a cortiça e a pedra, bem como o tipo de fibras que estão aplicadas e a orientação das mesmas, podem ser trocadas para ir ao encontro das características desejadas. Essa é a componente de inteligência que nós aqui colocamos”, aprofunda Joel Pinheiro. O universo de investigação e de experimentação é, desse modo, quase infinito, tal como a junção entre pedra natural e cortiça. “Parecia óbvio que tínhamos de fazer este caminho juntos, e foi assim que isto foi começando. Se nós formos capazes de pegar numa pedra natural e, de repente, tiramos-lhe quatro vezes o seu peso e acrescentarmos características que ela não tinha... se calhar isto tem hipótese de poder vingar. E foi um bocadinho esta a forma como nós olhámos para isto inicialmente, ainda um bocado imberbe nessa altura. Não sabíamos bem para onde é que íamos conduzir a coisa”, explica Pedro Miguel Amaral.

O que se sabe agora é que o conceito e funcionalidades da Storke começou a chamar a atenção em feiras internacionais, acabando por ser comprada pela empresa Filstone. Neste momento, tem aplicação em painéis colocados à entrada de uma ala do Hospital da Luz, em Lisboa. E poderá ter muitas outras aplicações num futuro próximo. “Sobretudo do ponto de vista de mercado e para Portugal (ou seja, do impacto que o Técnico teve e terá a nível nacional), acho que ainda vai ter muito caminho para andar”, acredita Pedro Miguel Amaral.

Conteúdo Extra: Pedra natural + Cortiça = valorização económica nacional

«E aqui também há uma razão, também muito importante do ponto de vista de termos desenvolvido todo este processo - a pedra natural é um material de grande valorização económica para o país. Primeiro, porque temos a matéria-prima "cá dentro" de Portugal. Depois, porque todos os processos que conduzimos sobre a pedra natural são, muitos deles, feitos com tecnologia que também é portuguesa, o que significa que o valor acrescentado bruto para o país é muito, muito, muito grande.

Aliás, há umas comparações muito interessantes entre aquilo que é a indústria da pedra natural e a Autoeuropa. A indústria da pedra natural resulta para Portugal num valor acrescentado bruto idêntico ao valor da Autoeuropa. Apesar de a Autoeuropa ter muito mais valor de mercado (na perspectiva em que vende mais e tem mais transacção financeira), o que deixa para Portugal é muito menor do que aquilo que a pedra natural faz em comparação, porque a tecnologia, matéria-prima e mão-de-obra são nossas, portanto temos a faca e o queijo na mão para trabalhá-la.

Ora, a indústria da cortiça tem exactamente a mesma lógica da indústria da pedra natural, o que significava que parecia quase uma espécie de "1+1=2".

Toda a receita, todo o desenvolvimento que foi feito até conseguir atingir-se esta conjugação de... não só de materiais mas de características mecânicas, o próprio método de fabrico... tudo isto influencia a característica final do material, até porque muitas vezes nós ouvíamos "ah, isso de colar pedra na cortiça parece ser uma coisa simples", e a verdade é que há muito know-how e houve muito trabalho de investigação por detrás para conseguir chegar-se às características reais que o produto consegue hoje ter.»

(Pedro Miguel Amaral)

