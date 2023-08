Financiamento do superior: é preciso “realismo sobre a matriz empresarial portuguesa”, dizem reitores

Universidades e politécnicos aguardam ainda discussão do modelo de financiamento das instituições entre o Governo e os governos regionais ou as CCDR.

O financiamento do ensino superior vai continuar a basear-se sobretudo no número de estudantes, mas, como o Governo avançou ao PÚBLICO, estão previstos contratos-programa de desenvolvimento para reforçar o papel regional das instituições. Os parceiros do sector, ouvidos pelo PÚBLICO esta terça-feira, olham para o novo modelo de financiamento ainda com reservas e aguardam que este seja discutido pela tutela com as diferentes entidades envolvidas.