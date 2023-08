Filho do rei da Tailândia está de regresso após 27 anos de ausência

Vacharaesorn Vivacharawongse é advogado e vive em Nova Iorque. Não tem qualquer título real, apesar de ser filho do rei Maha Vajiralongkorn.

O segundo filho do rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, visitou esta terça-feira uma creche para famílias carenciadas, durante uma visita surpresa ao país. É a primeira vez que Vacharaesorn Vivacharawongse regressa à Tailândia depois de 27 anos de ausência, o que está a deixar a população incrédula.

A viagem do filho rei, de 42 anos e que é advogado em Nova Iorque, EUA, acontece num tempo atribulado para a família real tailandesa, uma vez que a filha mais velha do rei está em coma desde Dezembro, fruto de uma condição cardíaca.

Vacharaesorn visitou a Fundação Slum Chil Care que é apoiada pela família real. A usar calças da ganga e t-shirt preta descontraída, cumprimentou todos os presentes e posou para os fotógrafos em frente dos retratos do pai e do avô, o rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em 2016, depois de um reinado de 70 anos.

Foto Reuters

“Estou muito feliz por voltar. Estive longe durante muito tempo, 27 anos”, disse aos jornalistas na fundação em Banguecoque. “Estar de volta é um sonho tornado realidade.”

O Palácio Real não comentou ainda a visita do filho do rei e a equipa de comunicação do soberano não respondeu aos pedidos de comentário.

Muitos tailandeses mostram-se surpreendidos com o regresso de Vacharaesorn. Uma fotografia do príncipe junto a um tuk-tuk em Banguecoque, publicada esta segunda-feira na sua página de Facebook, acumula dezenas de milhares de gostos, entre os 80 mil seguidores.

No Twitter, agora conhecido como X, a hastag #SonOfTenReturnToThailand foi mencionada mais de 390 mil vezes. O título da hastag deve-se ao nome oficial do rei tailandês, Rama X.

Aqueles que tiveram oportunidade de se cruzar com Vacharaesorn mostram-se impressionados. “Estou muito tocada, porque ele esteve longe durante muito tempo. Para mim, ainda é um membro da família real”, conta Angsana Seeprasit, de 66 anos.

Vacharaesorn é o segundo de quatro filhos que o rei Vajiralongkorn teve com a segunda mulher, Sujarinee Vivacharawongse, uma antiga actriz de quem o então príncipe se divorciou em 1996.

Como tal, o advogado não tem um título real oficial, ainda que mantenha estatuto por ser filho do rei. Mudou-se para os Estados Unidos com a mãe, os irmãos e a irmã em 1996, quando o divórcio se tornou polémico, na sequência da antiga actriz ter sido acusada de adultério.

Foto População saúda o filho do rei ATHIT PERAWONGMETHA

A irmã mais nova de Vacharaesorn regressou à Tailândia e foi acolhia pela família real, recebendo o título de princesa Sirivannavari Nariratana. É designer de moda e também cavaleira, tendo representado a Tailândia nos Jogos Asiáticos, em 2014.

Vajiralongkorn tem sete filhos, fruto de três casamentos que terminaram em divórcio. Agora é casado com a rainha Suthida, antiga chefe da equipa de guarda-costas do rei. Casaram-se em 2019, pouco dias antes da coroação.

Resta saber quem será o herdeiro do trono tailandês, já que o monarca de 71 anos continuar sem eleger um sucessor.