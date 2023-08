Pokémon quando jovem, alcoolizada em adulta: eis a borboleta-do-medronheiro

A borboleta-do-medronheiro pode ser observada em várias regiões do país, principalmente no litoral. Este insecto tem dois ciclos de vida ao longo do ano. Os adultos podem ser observados em Setembro.

Estamos a meio do Verão e a lagarta da borboleta-do-medronheiro (Charaxes jasius) deverá estar em amplo crescimento ou já em franca metamorfose, sob a forma de pupa, nas folhas de medronheiros. Em Setembro, a versão adulta e voadora daquela espécie sairá dos casulos e poderá ser observada em várias regiões do país. Esta é a maior borboleta diurna europeia: as fêmeas podem atingir os nove centímetros de envergadura. E as asas são um chamariz: grandes e recortadas, com padrões e cores especiais.

“Para as nossas borboletas europeias, a borboleta-do-medronheiro é um bocado incomum. Tem origem africana e um padrão mais tropical”, explica ao PÚBLICO Eva Monteiro, bióloga e especialista em borboletas e insectos do Tagis — Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, com sede em Avis, no distrito de Portalegre.

“A maior parte das espécies deste género existe na África tropical. A borboleta-do-medronheiro estende-se um bocadinho mais para norte, mas só está presente nos países no Sul da Europa e no Norte de África. É uma espécie procurada pelos observadores de borboletas do Norte da Europa”, realça a bióloga.

A lagarta, com uma cabeça que faz lembrar um Pokémon, alimenta-se das folhas do medronheiro

A borboleta-do-medronheiro pode ser encontrada de sul a norte de Portugal continental, onde há medronheiros (Arbutus unedo). Mas, mais frequentemente, existe no litoral do país: desde as serras de Monchique e do Caldeirão, no Algarve, passando pela serra da Arrábida, em Setúbal, pela Arriba Fóssil da Costa da Caparica e pelo Parque da Paz, em Almada, na serra de Sintra e no Parque Florestal de Monsanto, junto de Lisboa, no Parque Municipal de Cabeço de Montachique, em Loures, até mais a norte, em Couce, Valongo, e no Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo.

As borboletas adultas “são territoriais, os machos guardam territórios nas copas das árvores e ficam à espera das fêmeas. Fazem hilltopping, sobem aos altos de colinas e andam nesses locais a patrulhar essas áreas, as fêmeas estão lá e acasalam”, conta Eva Monteiro. “É possível ver-se a fazerem hilltopping em Monsanto, no Parque do Calhau. Há um moinho abandonado, já vi várias vezes as borboletas-do-medronheiro aí”, recorda.

Geração curta e geração longa

Ao longo do ano, esta espécie tem duas gerações. Mas é na altura do calor que as borboletas podem ser observadas. A primeira geração de adultos surge em Junho e vive cerca de três semanas, o tempo de as borboletas se reproduzirem e das fêmeas colocarem os ovos nas folhas dos abrunheiros. Entre sete e dez dias depois, a lagarta sai do ovo. “A geração de Junho tem uma fase de lagarta mais curta, em dois meses completa o seu ciclo de vida”, diz Eva Monteiro. Ou seja, a lagarta atravessa vários estádios até crescer o suficiente para se agarrar a um galho de um medronheiro, enrolar-se e desenvolver a pupa (ou crisálida). Em Setembro, após a metamorfose se completar, a borboleta liberta-se do casulo.

Foto A crisálida da borboleta-do-medronheiro Albano Soares

“A segunda geração tem mais indivíduos. Onde ocorrem, serão mais abundantes e mais fáceis de observar”, avança a especialista. “É particularmente visível em locais altos.” O ciclo recomeça, as borboletas reproduzem-se e põem ovos. Mas as lagartas que eclodem no Outono atravessam um período de hibernação no Inverno e só voltam a estar activas na Primavera, para darem origem à primeira geração adulta do ano seguinte.

As lagartas são verdes e particulares. “Estão completamente mimetizadas com as folhas e a cabeça tem uma espécie de capacete com quatro corninhos que parece um Pokémon, é muito engraçada”, descreve a bióloga. Nesta fase, o insecto só se alimenta das folhas de medronheiro. Quando elas eclodem do ovo, fazem uma espécie de cama de seda numa folha, onde dormem, e alimentam-se das folhas à volta.

Os animais adultos são menos exclusivos. Podem alimentar-se de medronhos e de sucos de outras espécies de árvores. Também jantam fezes, animais mortos e até lama, para irem buscar sais minerais, adianta Eva Monteiro. As borboletas usam a espirotromba para sugar os alimentos. Aquela estrutura bucal está enrolada quando a borboleta não está a alimentar-se e desenrola-se para sugar o néctar e outros sucos.

Às vezes ficam bêbadas com o álcool. É comum vermos as borboletas quase deitadas junto ao chão. É uma característica que as pessoas acham engraçada. Podemos até pegar-lhes com a mão Eva Monteiro, especialista em borboletas e insectos

Quando os medronhos estão mais maduros, em Setembro, e com uma maior percentagem de álcool, as borboletas-do-medronheiro podem ficar intoxicadas. “Às vezes ficam bêbadas com o álcool. É comum vermos as borboletas quase deitadas junto ao chão. É uma característica que as pessoas acham engraçada”, aponta Eva Monteiro. “Não deve ser lá muito saudável. Ficam mais susceptíveis aos predadores. Podemos até pegar-lhes com a mão”, diz. Mas os medronhos são ricos em açúcar e essa é uma vantagem alimentar, recorda a bióloga.

De qualquer forma, quem pegar numa destas borboletas poderá ver de perto as características das asas. Por cima, a cor é escura e há uma margem laranja, que é característica e ajuda os observadores a reconhecerem a espécie. Quando estão a voar, “como são bastante grandes e escuras, podem parecer um passarinho pequeno”, refere a especialista. Mas, por baixo, observa-se um padrão listado, chamativo, com várias cores.

Foto Um ovo da espécie Charaxes jasius Albano Soares

“É uma espécie emblemática, pela sua natureza incomum”, considera Eva Monteiro. Ao contrário de outras espécies, a borboleta-do-medronheiro não está em perigo, encontra-se facilmente. Por isso, para quem quiser observar a Charaxes jasius, basta aproveitar o campo, os medronheiros e os dias de Setembro. “Até pousa na mão das pessoas. Se estivermos suados e pusermos a mão, acontece às vezes pousarem e tentarem libar o suor.”