A expressão latina sapere aude, que se deve originalmente ao poeta e filósofo romano Horácio, é geralmente considerada como o lema central do movimento iluminista, tendo sido proposta como tal pelo filósofo Immanuel Kant. Traduzida para português, significa algo como “atreva-se a conhecer” ou “ouse saber”, e refere-se à coragem de pensar por si mesmo, desafiando os dogmas instalados ou a imposição autoritária da factos arbitrários. David Deutsch, um conhecido físico, ficou famoso pela afirmação de que todos os males são causados por insuficiente conhecimento (“all evils are caused by lack of knowledge”), que reflecte bem o paradigma de que o conhecimento é o motor principal do desenvolvimento humano, uma ideia que, porém, é relativamente recente e foi amplamente aceite apenas há poucas centenas de anos, com o advento do Iluminismo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt