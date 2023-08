Quatro soldados sírios terão morrido em ataque israelita a Damasco

Quatro soldados sírios morreram e outros quatro ficaram feridos num ataque levado a cabo por Israel perto da capital síria, Damasco, na madrugada desta segunda-feira, segundo a agência estatal síria SANA, citando uma fonte militar.

Os mísseis israelitas tinham como alvo “alguns locais nas imediações de Damasco”, e o ataque causou ainda “alguns danos materiais”, acrescentou a fonte militar à agência, sem dar mais pormenores.

Alguns dos mísseis foram interceptados pela defesa aérea da Síria, disse ainda a fonte militar.

Israel não fez qualquer comentário.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo ligado à oposição a Assad com sede no Reino Unido, disse ter informação de mais dois combatentes mortos nos ataques – que seriam membros de milícias estrangeiras que apoiam o regime de Bashar al-Assad, embora o observatório não soubesse de que nacionalidade.

Desde 2011, quando protestos anti-regime foram esmagados com violência pelas forças de Assad, levando à guerra civil na Síria, o regime foi apoiado militarmente pela Rússia e Irão, e no terreno estão também combatentes do Líbano, Iraque ou até Afeganistão.

As milícias apoiadas pelo Irão, lideradas pelo movimento xiita libanês Hezbollah, têm grande presença pelo país e em vários subúrbios da capital.

Israel tem vindo a levar a cabo ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria e, mais recentemente, intensificou os seus ataques a aeroportos sírios para impedir a cada vez maior utilização de aviões de combate por parte do Irão. Raramente as autoridades israelitas reconhecem estes ataques.

Um ataque em Damasco em Fevereiro terá atingido um local onde se encontravam responsáveis iranianos para desenvolver programas para aumentar as capacidades em termos de mísseis e drones dos aliados de Teerão na Síria.