CEDEAO vai analisar na quinta-feira o que fazer com os golpistas no Níger

Junta mandou fechar o espaço aéreo do país, enquanto Burkina Faso e Mali anunciaram o envio de uma delegação a Niamey. Os dois países têm em comum serem liderados por golpistas com apoio da Rússia.

Os militares golpistas do Níger adoptaram uma posição desafiadora em relação à comunidade internacional em geral e à Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental (CEDEAO) em particular, ignorando o ultimato para repor a ordem constitucional alterada à força com a deposição do Presidente Mohamed Bazoum.