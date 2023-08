Porsche voltou a colocar o Cristo-Rei no vídeo promocional filmado em Portugal

A marca deixou um pedido de desculpas no Youtube por eliminar o monumento emblemático da cidade do vídeo promocional do Porsche 911 S/T. “Foi um erro”, escreveram numa mensagem para a comunidade.

O vídeo promocional do Porsche 911 S/T, divulgado a 2 de Agosto, no Youtube, desencadeou uma reacção de confusão misturada com indignação no público português. Usando, pelo menos em parte do vídeo, Lisboa como pano de fundo, a marca optou por apagar a imagem do Cristo Rei das filmagens, deixando apenas a base do monumento.

No entanto, este domingo, a marca de Estugarda deu um passo atrás e, além de ter eliminado o vídeo original da internet, fez upload de um novo em que o monumento aparece inteiro.

Nos comentários do novo vídeo, a Porsche deixou ainda uma "mensagem para a comunidade": Numa versão anterior do vídeo de lançamento do 911 S/T, um monumento foi removido. Isto foi um erro, e pedimos desculpa a qualquer ofensa causada."

No vídeo promocional de celebração do modelo 911 da marca, um automóvel percorre paisagens de Lisboa, Cascais e Sintra. O plano que suscitou a reacção negativa por parte dos portugueses surge aos 43 segundos do novo vídeo.