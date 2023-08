Porsche filma anúncio na Grande Lisboa e apaga Cristo-Rei das imagens

A Porsche escolheu a Grande Lisboa para filmar um vídeo promocional para celebrar os 60 anos do seu modelo 911. Mas para quem conhece bem as paisagens lisboetas, há algo que não bate certo num momento em particular do anúncio. Isto porque a marca de Estugarda decidiu apagar o Cristo-Rei das filmagens.

No vídeo, lançado na passada quarta-feira e disponível no YouTube, um veículo percorre várias paisagens emblemáticas da capital, mas também de Cascais e de Sintra. Quando chega à Avenida da Índia, a Ponte 25 de Abril e a base do Cristo-Rei estão presentes na imagem, do outro lado no Tejo, mas a estátua de Cristo foi apagada, sem razão aparente.

O vídeo promocional também tinha como objectivo lançar um novo automóvel de produção limitada, o Porsche 911 ST. "Seis décadas de experiência reunidas num carro. O 911 S/T revisita o passado e combina-o com as possibilidades de hoje. O resultado? Um carro desportivo leve e de alto desempenho", escreve a marca na descrição do vídeo.