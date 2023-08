Altice abandona fornecedores “envolvidos” nas investigações em Portugal

O principal accionista da Altice, Patrick Drahi, vai falar publicamente esta segunda-feira, perante os investidores de dívida do grupo, sobre as investigações de que a empresa é alvo em Portugal.

Depois de ter suspendido os pagamentos e contratações em curso, a Altice já decidiu deixar de trabalhar com os fornecedores que são visados pelas investigações do Ministério Público ao grupo de telecomunicações, por suspeitas de crimes de corrupção privada. A informação é avançada pelo próprio grupo, no dia em que a Altice International (que agrega os negócios do grupo em Portugal, Israel e República Dominicana) divulga os resultados do segundo trimestre deste ano, numa apresentação em que estará presente Patrick Drahi.