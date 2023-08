Combate ao incêndio de Castelo Branco “evolui muito favoravelmente” mas ainda inspira cuidados

Mais de 1000 operacionais vão manter-se no terreno, fruto das preocupações com o vento e as temperaturas altas. Fogo já provocou 11 feridos, a maioria bombeiros.

O incêndio que, desde sexta-feira, atinge os concelhos de Castelo Branco e Proença-a-Nova continua a ser considerado “activo” pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), apesar de as operações no terreno estarem a “evoluir muito favoravelmente”, segundo um balanço feito na manhã deste domingo. Devido às condições no terreno, vai manter-se a trabalhar todo o dispositivo de combate, que inclui mais de 1000 operacionais.

Segundo o comandante da Protecção Civil José Guilherme, o combate às chamas nas últimas horas tem conseguido “manter a estabilização do perímetro do incêndio”, que é, neste momento, de 60 quilómetros. “É uma área muito grande, que tem pelo meio muitas povoações dispersas”, ilustrou, numa conferência de imprensa neste domingo, apontando este dado como “um dos grandes constrangimentos” sentidos pelos operacionais que têm combatido as chamas.

O incêndio de Castelo Branco e Proença-a-Nova obrigou, durante o dia de sábado, ao encerramento de diversas estradas. Neste momento, já não há nenhuma via interdita, mas a Protecção Civil pede às populações que evitem o trânsito na zona afectada.

A situação no terreno está “a evoluir muito favoravelmente”, segundo José Guilherme. A atenção das autoridades está agora em evitar reacendimentos mais fortes, mantendo para isso um par de aeronaves em vigilância constante. O vento, as altas temperaturas e o facto de as encostas a Sul estarem “muito quentes” implicam maiores cuidados, motivo pelo qual a ANEPC mantém este incêndio como “activo”.

Por isso, vão permanecer no local “todas as forças” presentes, com um dispositivo que tem, ao final da manhã deste domingo, 1125 operacionais, segundo o site da ANEPC. Destes, 834 são bombeiros, estando ainda presentes elementos das Forças Armadas, da GNR, do INEM, da Cruz Vermelha e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. São apoiados por 386 viaturas e duas aeronaves.

Este incêndio deflagrou ao início da tarde de sexta-feira na localidade de Carrascal, no concelho de Castelo Branco, “numa zona de difícil acesso”, segundo classificou a Protecção Civil. Até ao início da tarde de ontem tinham ardido mais de 6000 hectares. As autoridades não voltaram a fazer um balanço da área ardida entretanto.

Este incêndio provocou ferimentos ligeiros em 11 pessoas, a maioria bombeiros. Cinco das vítimas (todas bombeiros) receberam assistência no local e outras seis tiveram que receber tratamento hospitalar: quatro bombeiros, um GNR e um civil.