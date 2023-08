Fim das cativações: apenas o primeiro passo para descentralizar o OE?

O final das cativações anunciado por Fernando Medina para o próximo Orçamento do Estado não deverá chegar para retirar às Finanças metade do valor dos instrumentos de gestão orçamental que tem usado para diminuir o poder de decisão dos outros ministérios e dos serviços da Administração Pública, centralizando a execução do Orçamento do Estado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt