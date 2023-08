Tufão Khanun volta a atingir o Japão durante recorde de calor

O tufão Khanun já matou três pessoas e feriu mais de 70 na região de Okinawa. As temperaturas atingiram 40 graus Celsius na cidade de Date, província de Fukushima, as mais elevadas deste ano no Japão.

O tufão Khanun estava este fim-de-semana a aproximar-se novamente das ilhas de Okinawa, no extremo Sul do Japão, antes de mudar de direcção para o Norte e atingir as ilhas principais ocidentais na próxima semana, despejando fortes chuvas em grandes áreas enquanto serpenteia, disse a Agência Meteorológica (JMA) no sábado.

Tornando cada vez mais evidente as condições meteorológicas anormais atribuídas às alterações climáticas, as temperaturas atingiram 40 graus Celsius na cidade de Date, na província de Fukushima, as mais elevadas deste ano no Japão.

Foto Imagem de satélite do tufão Khunan EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTINEL-3 IMAGERY

O Khanun, que matou três pessoas e feriu mais de 70 na região de Okinawa, estava no sábado a cerca de 100 km a oeste da ilha de Tokuno, em Kagoshima.

As autoridades mantiveram-se em alerta máximo para a ocorrência de mais chuvas fortes, cheias e tempestades na sequência do tufão durante o fim-de-semana, uma vez que Okinawa já absorveu uma enorme quantidade de água, com danos em edifícios.

Para o fim-de-semana previa-se uma precipitação de 200 a 300 mm nas regiões de Shikoku, Amami e sul de Kyushu, enquanto que em Okinawa se prevê uma precipitação de 50 a 100 mm e de 100 a 200 mm nas regiões do norte de Kyushu e de Kinki.

Imagens da estação pública NHK mostraram dezenas de carros submersos e casas inundadas em Naha, a capital de Okinawa.