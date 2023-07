Crise climática: Ásia foi a região afectada por catástrofes, diz OMM

Os fenómenos meteorológicos extremos, desde secas a inundações em grande escala, e outros efeitos das alterações climáticas estão a aumentar na Ásia e vão afectar a segurança alimentar e os ecossistemas do continente, afirmou a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Num relatório publicado esta quinta-feira, a OMM afirma que a Ásia é a região do mundo mais afectada por catástrofes, com 81 catástrofes relacionadas com o tempo, o clima e a água registadas no ano passado, a maioria das quais foram inundações e tempestades.

Segundo a OMM, estas catástrofes afectaram directamente mais de 50 milhões de pessoas e causaram mais de 5000 mortes.

Entre estas catástrofes contam-se as inundações provocadas por chuvas de monção recorde no Paquistão e pelo degelo dos glaciares, que mataram mais de 1500 pessoas, inundando vastas áreas do país e destruindo casas e infra-estruturas de transporte.

A China, por sua vez, sofreu com a seca, que afectou o fornecimento de energia e a disponibilidade de água.

O relatório da OMM sublinhou ainda que a maioria dos glaciares da região da Ásia de Alta Montanha perdeu uma massa significativa em resultado das condições quentes e secas registadas em 2022.

"Isto terá implicações importantes para a segurança alimentar e hídrica e para os ecossistemas no futuro", afirmou o Secretário-Geral da OMM, Petteri Taalas.