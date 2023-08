Incêndios: quase 200 operacionais combatem chamas em Leiria

Fogo deflagrou às 14h16 no concelho de Ourém. Não há indicação de feridos.

Quase 200 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou às 14:16 no concelho de Ourém, mas que progride na zona sudeste do concelho de Leiria, afirmou este sábado fonte da protecção civil.

"O incêndio teve origem na localidade de Cercal [que fica no concelho de Ourém], mas os meios no local deram indicação de que o incêndio está todo na região de Leiria", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil de Leiria.

Segundo a mesma fonte, há "dois focos de incêndio que ardem com bastante intensidade".

De acordo com a página da Protecção Civil, às 16h15, estavam mobilizados 192 operacionais, apoiados por 50 viaturas e quatro meios aéreos.

Face à "intensidade e grandeza" do incêndio, o comando está a proceder ao reforço de meios, a partir da região de Leiria e do Médio Tejo, esclareceu a mesma fonte.

O incêndio progride em zona de eucaliptal e pinhal, sendo as localidades mais próximas Vale Tacão e Sirois, aldeias do concelho de Leiria, próximas da fronteira com o concelho de Ourém.

"Não temos indicação de feridos nem da necessidade de evacuação de qualquer localidade", afirmou fonte do Comando Sub-regional, que também não tem informação de qualquer estrada principal interdita por causa das chamas.