Sexto dia da JMJ: veja quais as restrições de mobilidade em Lisboa no domingo

No dia 6 de Agosto, o último da visita do Papa Francisco a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, as principais restrições centram-se no Parque Tejo e em Algés.

A Câmara Municipal de Lisboa e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informam sobre as principais restrições à mobilidade relacionadas com a visita do Papa Francisco, neste domingo, o quinto da sua visita a Portugal, o sexto e último da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023. O dia começa às 9h, com a Missa para o Dia Mundial da Juventude, no Campo da Graça, no Parque Tejo. Às 16h30, dá-se o encontro com os voluntários da JMJ, no Passeio Marítimo de Algés.

Assim, estão previstos os seguintes cortes e constrangimentos de trânsito:

Parque Tejo-Trancão

Zona vermelha: fica cortado o Passeio do Tejo para norte e a Rua Príncipe do Mónaco para norte; Passeio dos Heróis do Mar, a partir das anteriores (para norte); Via do Oriente; Rua do Prof. Picard, Rua Chen He, Rua do Reno, Rua do Sena, Rua do Tamisa, Rua do Tibre, Rua do Volga, Rua do Danúbio, Rua do Oder, Rua do Ebro e Rua do Capitão Cook; Rua de Roald Amundsen e Praça de Gago Coutinho; Rua da Cotovia/Passeio do Trancão; e Itinerário Complementar n.º 2 (IC2).

Zona amarela: perímetro definido por Avenida de Berlim, Rua Contra-Almirante Armando Ferraz, Avenida Dr. Francisco Luís Gomes, Praça José Queirós, Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, Rua Padre Joaquim Aguiar, Estrada da Circunvalação.

Zona verde: perímetro definido pelos eixos Avenida Marechal Gomes da Costa, Segunda Circular de Lisboa, Avenida Santos e Castro, Nó Norte do Alto do Lumiar/Av. Santos e Castro do Eixo Norte-Sul

Passeio Marítimo de Algés

As maiores restrições serão junto ao passeio marítimo e à praia de Algés, concelho de Oeiras, onde a circulação será interdita. Haverá ainda algumas limitações na zona de Lisboa, junto à Doca de Pedrouços.

As “zonas vermelhas” serão onde a limitação de circulação será total;

As “zonas amarelas” terão restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária, sendo esta recomendada apenas em determinadas condições. Aí apenas está garantida a circulação de residentes e trabalhadores com declaração da entidade patronal. As cargas e descargas acontecem ali das 24h às 7h (com excepção de medicamentos urgentes, carrinhas de valores, segurança privada, outras devidamente validadas no local pela PSP). As ruas estarão abertas, entre as 7h e as 10h, para transportes abaixo das 3,5 toneladas; avenças de parques de estacionamento públicos; TVDE e tuk-tuks; transportes públicos (táxis, Carris e Transportes Metropolitanos de Lisboa). Bicicletas (incluindo Gira) e trotinetas não poderão circular para e no interior do perímetro da “zona amarela”.

As “zonas verdes” conhecerão alguns condicionamentos, definidos pontualmente pelas autoridades.

Transportes públicos

Metro:

A Estação de Moscavide será encerrada a 6 de Agosto, a partir das 12h.

Carris:

Não circularão as seguintes carreiras: 737, 770, 771, 12E, 24E, 10B, 13B, 17B, 19B, 22B, 26B, 31B, 32B, 34B, 37B, 43B, 44B, 46B, 49B, 52B, 55B, 58B, 61B, 64B, 65B, 67B, 70B, 73B, 76B, 79B, 51E - Ascensor da Glória, 52E - Ascensor da Lavra e 53E - Ascensor da Bica.

Serão ainda encurtadas, desviadas e divididas várias carreiras. Consultar lista completa em: www.carris.pt/descubra/noticias/jmj-5-e-6-de-agosto/

CP

As estações de Moscavide, de Sacavém, da Bobadela e de Santa Iria estarão encerradas a 5 e 6 de Agosto.

Carris Metropolitana

De 1 a 6 de Agosto, o terminal do Marquês de Pombal será relocalizado para as imediações da Fundação Calouste Gulbenkian. Serão afectadas as seguintes linhas: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1733, 3709 e 3715.

Estacionamento

Os residentes em Lisboa que vivem nos perímetros de segurança dos eventos da JMJ e são afectados pelos condicionamentos podem estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona da cidade, anunciou a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). A medida, que se aplica apenas a viaturas com dístico de residente nas zonas com restrições, vigora entre 31 de Julho e 6 de Agosto.

Para além dos lugares existentes um pouco por toda a cidade, foram identificadas três localizações reunindo 5400 lugares para veículos ligeiros:

Jamor: 3 mil lugares; Loures: 2 mil lugares; Parque das Nações: 400 lugares