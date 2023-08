JMJ: O que precisa saber para ver o Papa Francisco no Parque Tejo

A estação de metro mais perto do Campo da Graça será a do Oriente. São alguns quilómetros a pé, mas a caminhada faz parte do “espírito” do evento.

É no Campo da Graça, no Parque Tejo, entre Lisboa e Loures, que se espera a maior enchente de multidão desta Jornada Mundial da Juventude (JMJ). No altar-palco construído propositadamente para o evento, o Papa Francisco vai celebrar a vigília deste sábado e a missa de envio na manhã seguinte. Se não está inscrito como peregrino, é importante saber onde se deve dirigir para conseguir participar.

As pessoas não inscritas que queiram participar durante este fim-de-semana nas cerimónias da JMJ terão de aceder ao Parque Tejo pela porta situada no lado de Loures, indica a PSP.

O recinto está dividido em sectores identificados por letras, que estão indicadas nas credenciais dos peregrinos que se inscreveram com vários meses de antecedência. O sector A é o que ficará mais perto do palco e assim sucessivamente, consoante a ordem alfabética. Para os não inscritos, o sector reservado é o D.

"Aqueles peregrinos que não estão registados e queiram participar na vigília e na missa devem fazer acesso pela porta que se situa a norte, na denominada rotunda das mercadorias", explica o director do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura, na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, na sexta-feira.

Foto Matilde Fieschi

O oficial da PSP indica que o sector para os não inscritos está situado na estrada IC2, que foi cortada às 23h50 desta sexta-feira, uma vez que há uma parte desta via que passa por dentro do recinto. "O conhecimento dos sectores é muito importante para que as pessoas possam organizar o seu trajecto para o local para que as entradas se possam fazer de uma forma mais fluida", justifica.

Na zona do IC2 estará um parque de estacionamento com capacidade para mil autocarros. Haverá vários fluxos pedonais indicados para os peregrinos com o auxílio das autoridades, para que seja possível ir a pé desde o local de estacionamento até ao Campo da Graça.

A PSP tem incentivado à utilização de transportes públicos, sendo a estação do Oriente a mais próxima, já que as paragens de comboio, mais perto do Campo da Graça, como Sacavém, Bobadela e Santa Iria, estarão encerradas. “Todos os locais de caminhada para o local do evento vão ser policiados”, garante ao PÚBLICO. Será preciso caminhar “alguns quilómetros”, reconhece o porta-voz, mas a caminhada “está dentro do espírito que caracteriza o evento”.

Entre os arruamentos com condicionamento de trânsito em Lisboa, Pedro Moura destaca a zona de Santa Apolónia, Rotunda do Relógio, Encarnação, Moscavide e Sacavém.

É aí que estarão estacionadas as 89 galeras (semi-reboques) onde serão distribuídos os kits de alimentação dos peregrinos, que contemplam almoço e jantar de sábado, bem como pequeno-almoço e almoço de domingo. Se faltar comida, também há um espaço dedicado à restauração no local, explica Pedro Moura.

Além de saber por onde entrar, é importante não esquecer os conselhos que as autoridades têm veiculado, relacionados com o aumento das temperaturas, sobretudo a hidratação, a protecção solar e utilização de sombras pessoais, como os chapéus-de-chuva. Esperam-se temperaturas entre os 34 e os 38 graus.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil informa que está preparada para utilizar um sistema de nebulização, semelhante ao que é usado em incêndios, para refrescar a multidão. “A água será largada com micropartículas. Sai pressurizada, quase nevoeiro”, exemplifica o comandante Mário Silvestre.