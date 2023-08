Rodrigo Oliveira pôs um bairro periférico no roteiro gastronómico de São Paulo

No Mocotó, em Vila Medeiros, a cozinha nordestina deixou de ser vista como “pobre, feia, grosseira”. Teve uma estrela Michelin, porém “não quer ser o melhor do mundo, mas o melhor para o mundo”.

Reservas, não há e, portanto, todos sabem que ao fim-de-semana, quem quer almoçar no Mocotó tem de chegar cedo —​ ou ficar à espera. Nós chegamos pouco depois das 12h e já há quem aguarde no passeio diante do edifício cor de tijolo, destacando-se na rua empinada da Vila Medeiros, zona Norte de São Paulo, mais ou menos 15 quilómetros do centro, ainda que haja uma sala-bar de espera, fachada aberta para a rua. Também já cheia: bebem-se caipirinhas e avança-se nos petiscos à laia de entrada. Nós faremos o mesmo, mas na sala “original”, que é também loja, ou emporio, como dizem por aqui, e lembra as raízes deste restaurante.