Ovo de flamingo com mais de 8000 anos encontrado no México

Fóssil de flamingo da época do Pleistocénico foi encontrado durante as obras para a construção de um aeroporto no México. É apenas o segundo ovo encontrado desta família de flamingos em todo o mundo.

O fóssil de um ovo de flamingo com oito mil a 12 mil anos foi descoberto no movimentado local de construção de um novo aeroporto no México, anunciaram as autoridades deste país da América Central.

O ovo está preservado desde a época do Pleistocénico e é incrivelmente raro. É a primeira descoberta do género na família de flamingos Phoenicopteridae no continente americano e apenas a segunda em todo o mundo, segundo o Instituto do Património do México (INAH, na sigla espanhola).

A época geológica do Pleistocénico, a mais recente Idade do Gelo, começou há 2,6 milhões de anos e terminou há cerca de 11.700 anos.

Foto O fóssil de um ovo de flamingo com oito mil a 12 mil anos descoberto no México INAH/REUTERS

O fóssil de ovo de flamingo foi encontrado a 31 centímetros de profundidade no meio de argila e xisto, durante a construção do novo aeroporto Felipe Angeles, a cerca de 50 quilómetros da capital mexicana, Cidade do México.

A presença deste fóssil implica que esta área era o local de um lago raso no passado, há cerca de oito mil a 33 mil anos, e que os flamingos já tiveram uma disseminação importante na região central do México, explicam os cientistas mexicanos.

A espécie de flamingo americano actual, conhecida pelas suas penas com tom de rosa brilhante, é encontrada sobretudo na América do Sul, nas ilhas das Caraíbas, na península de Iucatão (no Sul do México) e na costa Sudeste dos Estados Unidos.