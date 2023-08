Quinto dia da JMJ: veja quais as restrições de mobilidade no sábado

No dia 5 de Agosto, o quarto da visita do Papa Francisco a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, as principais restrições centram-se no Campo da Graça, no Parque Tejo.

A Câmara Municipal de Lisboa e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informam sobre as principais restrições à mobilidade relacionadas com a visita do Papa Francisco, neste sábado, o quarto da sua visita a Portugal, o quinto da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023. Depois de uma manhã passada em Fátima, o chefe da Igreja Católica tem, pelas 18h, um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de São João de Brito. O ponto alto do dia está reservado para as 20h45, momento em que ocorre a vigília com os jovens, no Campo da Graça (Parque Tejo).

Assim, estão previstos os seguintes cortes e constrangimentos de trânsito:

Estão previstos, a partir das 13h00, os seguintes cortes de trânsito:

Lisboa:

Rua General Vasco Gonçalves com a Avenida Carlos Paredes

Rotunda António Dias Lourenço

Avenida Mourão Ferreira com a Rua António Tabucchi

Estrada da Torre, entre a entrada do Colégio São João de Brito e a Rua da República do Paraguai

Estrada da Torre, entre a entrada do Colégio São João de Brito e a Azinhaga da Musgueira

Rua António Tabucchi e a Azinhaga da Cidade

Rua Professor Manuel Valadares com a Rua Alexandre Ferreira – impedimento de circulação do trânsito de seguir em direcção à Azinhaga da Cidade

De seguida, após uma breve passagem pela Nunciatura Apostólica, o Papa Francisco irá deslocar-se para o Campo da Graça (Parque Tejo) onde presidirá à vigília com os jovens. A PSP irá dar início ao seu policiamento, na vertente de trânsito, a partir das 00h00, com o isolamento total do IC2, e respectivos ramais de acesso, nomeadamente:

IC2 com o nó de Acesso à A1, em Santa Iria da Azóia

Estrada Nacional 10 com o ramal de acesso ao IC2, em Santa Iria da Azóia

Rotunda de acesso à Valorsul

Estrada Nacional 10 com o ramal de acesso ao IC2, na Bobadela

A12 com o ramal de acesso ao IC2, no final da Ponte Vasco da Gama

IC17 com o nó de acesso ao IC2

A1 com o ramal de acesso ao IC2, no final da A1

Ramal de acesso ao IC2 com o acesso à A12

IC2 com o nó de acesso à A12 e ao IC17

Ramal de acesso da Praça José Queiroz ao IC2

Avenida Infante Dom Henrique (sentido Sul / Norte, após o viaduto sobre a Avenida de Berlim) - o trânsito será impedido de aceder ao Túnel da Praça José Queirós

O IC2 poderá ser utilizado a partir da Rotunda de Santa Iria, por autocarros que estejam autorizados e que pretendam deslocar-se para o parque de estacionamento criado para o efeito junto ao Parque de Mercadorias, bem como de forma apeada por peregrinos que pretendam aceder ao recinto, deslocações estas autorizadas e acompanhadas pela PSP.

Gradualmente e à medida que venha ser considerado como necessário, a partir das 07h00, e com final previsto nunca antes das 01h00 do dia 6 de Agosto, ressalvando-se que alguns dos condicionamentos poderão ter que se manter até às 01h00 do dia 7 de Agosto, no Parque das Nações, serão implementados os seguintes isolamentos, cortes e desvios de trânsito:

Rotunda da Via Oriente com a Rua Domingo José de Morais.

Rotunda do Passeio dos Heróis do Mar com a Rua Roald Amundsen.

Via Oriente com a Rua Capitão Cook.

Rua Capitão Cook com o Passeio Heróis do Mar.

Via Oriente com a Rua do Ebro.

Via Oriente com a Rua do Oder.

Via Oriente com a Rua do Danúbio.

Via Oriente com a Rua do Volga.

Via Oriente com a Rua do Tibre.

Via Oriente com a Rua do Tamisa.

Via Oriente com a Rua do Sena.

Via Oriente com a Rua do Reno.

Via Oriente com a Rua Chen He.

Passeio dos Heróis do Mar com a Rua Chen He.

Via Oriente com a Rua do Professor Picard.

Passeio Heróis do Mar com a Rua do Professor Picard.

Rotunda da República da Colômbia.

Rotunda do Parque.

Passeio dos Heróis do Mar com o Passeio dos Mastros.

Rua João Pinto Ribeiro com a Estrada de Moscavide.

Praça José Queirós;

Avenida Infante Dom Henrique (sentido Sul / Norte, após o viaduto sobre a Avenida de Berlim) - o trânsito será impedido de aceder ao Túnel da Praça José Queirós;

Avenida Infante Dom Henrique (sentido Sul / Norte, antes do viaduto sobre a Avenida de Berlim) - o trânsito será impedido de seguir em direcção ao Túnel e à Praça José Queirós;

Avenida de Berlim c/ Avenida Infante Dom Henrique;

Rotunda Baden Powel;

Avenida Doutor Francisco Gomes;

Avenida de Berlim c/ Avenida Cidade Lourenço Marques;

Avenida Cidade do Porto c/ Avenida de Berlim.

A Alameda dos Oceanos estará sujeita a fortes congestionamentos de trânsito, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direcção à Alameda dos Oceanos, nomeadamente:

Alameda dos Oceanos com a Rua do Príncipe do Mónaco

Alameda dos Oceanos com a Rua das Vigias

Alameda dos Oceanos com a Rua Rio da Prata

Alameda dos Oceanos com o Passeio do Levante

Alameda dos Oceanos com a Rua Rio das Pérolas

Alameda dos Oceanos com a Rua Ilha dos Amores

Alameda dos Oceanos com a Rua do Nilo

Rotunda das Oliveiras

Alameda dos Oceanos com o Passeio das Graças

Alameda dos Oceanos com a Rua dos Ganges

Alameda dos Oceanos com o Passeio dos Fenícios

Alameda dos Oceanos com a Rua do Congo

Alameda dos Oceanos com a Rua de Moscavide

Alameda dos Oceanos com o Passeio Júlio Verne

Alameda dos Oceanos com a Rua de Zambeze

Alameda dos Oceanos com a Rua Comandante Cousteau

Rotunda dos Vice-Reis

A Avenida Dom João II estará sujeita a fortes congestionamentos de trânsito, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direcção à Avenida Dom João II, nomeadamente:

Avenida Dom João com a Rua Rio da Prata

Avenida Dom João II com a Rua Rio das Pérolas

Avenida Dom João II com a Rua do Nilo

Avenida Dom João II com a Avenida da Peregrinação

Avenida Dom João II com a Rua do Ganges

Avenida Dom João II com a Rua do Congo

Avenida Dom João II com a Rua de Moscavide

Avenida Dom João II com a Rua do Zambeze

Praça do Venturoso

Avenida Dom João II, em frente ao Hotel VIP ART’s

Avenida Dom João II com a Rua do Mar Vermelho

Avenida Dom João II com a Avenida do Índico

Avenida Dom João II com a Avenida do Pacífico

Avenida Infante Dom Henrique (viaduto sobre a Avenida de Berlim) – o trânsito será impedido de seguir em direcção ao IC2 e à Praça José Queirós

Avenida Infante Dom Henrique c/ Avenida Aquilino Ribeiro Machado – o trânsito será impedido de seguir em direcção ao IC2 e à Praça José Queirós

Todas as artérias acima indicadas irão estar interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito, pelo que a Polícia de Segurança Pública apela a todos os cidadãos que evitem a circulação nas suas imediações, para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar.

No que diz respeito à circulação na cidade de Lisboa, as principais artérias que se revestem como alternativas e se encontram a circular sem restrições são:

ZONAS VERDES:

A5 e A9

A5 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até ao Nó da A9

A9 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE, desde o Nó da A5

Estrada Nacional 6 e Estrada Nacional 6-7, em Carcavelos

Estrada Nacional 6 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até Carcavelos

A1

A1 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE

A1 circulável sem restrições no sentido NORTE-SUL até ao Nó de Póvoa de Santa Iria

Ponte Vasco da Gama

Circulável sem restrições no sentido Montijo/Lisboa até ao IC17

Circulável sem restrições no sentido Lisboa/Montijo

Sugere-se aos cidadãos que irão participar no evento ou que desejem deslocar-se a algum dos locais afectados pelo evento da Jornada Mundial da Juventude, e que o estejam a ponderar efectuar por meios próprios, que privilegiem a utilização dos transportes públicos, com especial enfoque para o Metropolitano de Lisboa, transporte ferroviário e transporte rodoviário de passageiros, os quais têm conexão privilegiada na Gare Intermodal de Lisboa (GIL), vulgarmente denominada por “Estação do Oriente), uma vez que as Estações Ferroviárias de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria, irão estar encerradas.

A Polícia de Segurança Pública informa que irão estar Polícias a proceder aos necessários cortes e desvios de trânsito, os quais poderão informar os cidadãos das melhores alternativas a cada momento.

Transportes públicos

Metro

Funciona sem restrições.

Carris

Dia 5 de Agosto: Não circularão as seguintes carreiras: 737, 770, 771, 12E, 24E, 10B, 13B, 17B, 19B, 22B, 26B, 31B, 32B, 34B, 37B, 43B, 44B, 46B, 49B, 52B, 55B, 58B, 61B, 64B, 65B, 67B, 70B, 73B, 76B, 79B, 51E - Ascensor da Glória, 52E - Ascensor da Lavra e 53E - Ascensor da Bica.

Serão ainda encurtadas, desviadas e divididas várias carreiras. Consultar lista completa em: www.carris.pt/descubra/noticias/jmj-5-e-6-de-agosto/

CP

As estações de Moscavide, de Sacavém, da Bobadela e de Santa Iria estarão encerradas a 5 e 6 de Agosto.

Carris Metropolitana

De 1 a 6 de Agosto, o terminal do Marquês de Pombal será relocalizado para as imediações da Fundação Calouste Gulbenkian. Serão afectadas as seguintes linhas: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1733, 3709 e 3715.

Estacionamento

Os residentes em Lisboa que vivem nos perímetros de segurança dos eventos da JMJ e são afectados pelos condicionamentos podem estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona da cidade, anunciou a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). A medida, que se aplica apenas a viaturas com dístico de residente nas zonas com restrições, vigora entre 31 de Julho e 6 de Agosto.

Para além dos lugares existentes um pouco por toda a cidade, foram identificadas três localizações reunindo 5400 lugares para veículos ligeiros:

Jamor: 3 mil lugares; Loures: 2 mil lugares; Parque das Nações: 400 lugares