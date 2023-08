Da extracção ilegal de diamantes a uma casa paga por The Rock. A travessia de Themba Gorimbo

Themba Gorimbo mudou-se para os EUA com o objectivo de competir no UFC e ajudar as pessoas no Zimbabwe, sem olhar ao sacrifício pessoal. Quando soube da história, The Rock decidiu ajudar.

O actor norte-americano Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, está nas bocas do mundo pelo gesto altruísta que teve com o lutador Themba Gorimbo​, que desde Fevereiro compete na UFC, a principal Liga de artes marciais mistas no mundo.

O atleta, natural do Zimbabwe, juntou poupanças e mudou-se para os EUA, num acto arriscado, à procura do estrelato, de melhores condições de vida e de amealhar fundos para ajudar os conterrâneos de Masvingo. E, antes de entrar no ringue pela primeira vez, na sua conta bancária restavam apenas sete dólares (pouco mais de seis euros). Quando terminou, vitorioso, recebeu um prémio de sete mil dólares (quase 6400 euros).

O dinheiro conseguido na estreia serviu, então, para ajudar a cidade natal. Após a primeira vitória na competição, a 20 de Maio, Gorimbo​ investiu o total dos sete mil dólares, tendo ainda leiloado o próprio equipamento, na instalação de uma bomba de água no país natal.

O lutador continuava, por isso, com poucos meios para subsistir e, uma vez que a prioridade era subir na carreira e ajudar os conterrâneos, optou por viver no ginásio onde treina, em Miami, dormindo num sofá. Até que The Rock soube desta história. Via Twitter, o actor, no passado também lutador profissional, divulgou a surpresa que preparou para o atleta do Zimbabwe.

Segundo conta The Rock, Gorimbo recebeu uma casa totalmente mobilada e com as contas pagas. Ao lutador foi apenas pedido que se mantenha focado nos objectivos traçados e que preserve a atitude altruísta.

“​Campeão de UFC em 2024”​

​Themba Gorimbo, órfão de pai e mãe desde os 13 anos, viveu parte da adolescência na extracção ilegal de diamantes. A actividade rendeu até ao dia em que caiu numa operação policial. Já na juventude, emigrou para a África do Sul, onde se evidenciou na vertente MMA, sobretudo a partir de 2013, quando se tornou profissional.

Hoje, aos 32 anos, garante que já viveu situações mais difíceis do que a actual e, apesar da falta de dinheiro, não se desvia do principal sonho: ser campeão da UFC.

“O dinheiro não é algo que me motiva. O que me move é traçar metas, correr riscos e tornar-me no que estou destinado a ser. Serei campeão de UFC em 2024”, anunciou ​Themba Gorimbo ao site da competição.

No vídeo divulgado no Twitter, The Rock também apontou a esse objectivo: “Vamos trabalhar nesse sonho de te tornares campeão da UFC um dia.”