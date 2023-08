Onze aeronaves e mais de 200 bombeiros combatem fogo em Ourém

O alerta foi dado pelas 16h03. O incêndio deflagrou numa zona de mato em Cruz de São João, no concelho de Ourém.

Onze meios aéreos e cerca de 250 operacionais estão a combater um incêndio, que deflagrou esta tarde em Cruz de São João, no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, disse à Lusa o comandante sub-regional do Médio Tejo.

Segundo o comandante de serviço no Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, José Carlos Pereira, o "incêndio tem duas frentes activas e está a progredir no sentido norte-sul".

No local, "estão [às 17h20] 173 operacionais, 40 viaturas e nove meios aéreos", adiantou o comandante, ao referir que estão vários grupos a caminho do teatro de operações.

"Para já não há habitações em risco. Apenas uma zona de mato. O vento está muito forte, vamos ver como evolui", salientou José Carlos Pereira.

A página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) informa que o alerta para o incêndio foi dado pelas 16h03.

Apesar de, às 17h40, indicar 217 operacionais e 57 veículos, o comandante explica que foram os meios accionados até ao momento, mas ainda não chegaram todos ao local.

Às 18h40, estavam no local 254 operacionais, apoiados por 66 veículos e 11 meios aéreos.