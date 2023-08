Microfone lançado por Cardi B chega ao eBay para angariar fundos para beneficência

Um utilizador do eBay abriu um leilão para um microfone que identifica ser o que Cardi B usou para ripostar contra uma pessoa entre o público que a molhou com uma bebida, no último fim-de-semana.

Scott Fisher, proprietário de uma empresa de produção de áudio em Las Vegas e do microfone em causa, disse ao site de entretenimento TMZ que o valor angariado pelo objecto será repartido entre duas instituições de beneficência: o Wounded Warrior Project, que apoia veteranos, e o Friendship Circle of Las Vegas, que se dedica a ajudar adolescentes e jovens adultos com deficiências.

O microfone foi proposto por uma licitação base de 500 dólares (458€), apesar de o seu valor original ser o dobro. Ao início da manhã desta quinta-feira, a licitação mais alta era de 99.800 dólares (91.373€), sendo que ainda restam cinco dias de leilão.

A rapper norte-americana Cardi B estava no Drai's Beachclub, em Las Vegas, no último sábado, a cantar Bodak yellow, quando uma das pessoas que assistia da primeira fila lhe lançou a bebida. A artista fica estupefacta, apesar de momentos antes ter pedido ao público para a refrescar dado o imenso calor que fazia nesse dia, e depois lança o microfone contra a mulher, causando alvoroço no evento e, posteriormente, nas redes sociais, com os vídeos que registaram o instante a tornarem-se virais.

A mulher que despejou a bebida contra a cantora foi, entretanto, escoltada para fora do concerto pelos seguranças de Cardi B, mas a trama não se ficou por aí. No dia seguinte ao espectáculo, uma pessoa que estava entre a audiência do concerto denunciou o incidente à polícia. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas confirmou a informação na segunda-feira, dizendo que a suposta vítima relatou que foi “atingida por um item que foi atirado do palco”.