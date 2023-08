Fã lançou a bebida para o palco. Cardi B ripostou atirando-lhe o microfone à cabeça

A rapper norte-americana Cardi B estava no Drai's Beachclub, em Las Vegas, no sábado, a cantar Bodak yellow, quando uma das pessoas que assistia da primeira fila lhe lançou a bebida. A artista fica estupefacta, mas nem por isso sem reacção: imediatamente, lança o microfone contra a mulher, causando alvoroço no evento e, posteriormente, nas redes sociais, com os vídeos que registaram o instante a tornarem-se virais.

A mulher que despejou a bebida contra a cantora foi, entretanto, escoltada para fora do concerto pelos seguranças de Cardi B. No dia anterior, o microfone também fora arremessado pela rapper, mas contra o DJ que estaria a cortar as suas músicas antes do tempo.

A reacção de Cardi B​ teve o aval de outros artistas como Anitta, que num vídeo online aponta o dedo à nova moda de atirar objectos contra os artistas enquanto estes estão a actuar. Foi o que aconteceu a Harry Styles, no início do mês, quando foi atingido num olho por algo que lhe foi atirado, durante a passagem da digressão Love on Tour por Viena.

Bebe Rexha ou Pink também já foram alvos do que parece estar a tornar-se uma tendência. A primeira teve de ser assistida no hospital para levar pontos na sobrancelha depois de ter sido atingida com um telemóvel e Pink viu aterrar no seu palco um saco com as cinzas da mãe de um dos espectadores.

Adele ainda não teve de lidar com uma situação idêntica, mas já deixou o aviso do que faria: “Que se atrevam… atrevam-se a atirar-me com alguma coisa. Eu mato-vos”, disse a cantora durante o seu espectáculo Weekends with Adele, no The Colosseum, em Las Vegas.