De O Diário de Marilú a Pôr do Sol, é tudo uma “private joke” nacional

O filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó estreia-se nesta quinta-feira e continua a tradição de sátira em que Manuel Cavaco e Diogo Amaral são pai, filho e o espirituoso da TV portuguesa.

Parece que esta semana só dá Papa? Os Jesus Quisto “podiam fazer a [banda de] abertura do Papa agora”, brinca Diogo Amaral, galã de novelas, auto-intitulado “praticante de tronco nu e responsável pela palha da herdade” dos Bourbon e Linhaça, em conversa com o Ípsilon. É que nesta semana também há Pôr do Sol, a série que passa da RTP1 para os cinemas nesta quinta-feira sob a forma do filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó. É a reconquista da cultura pop por parte da equipa que nos últimos dois Verões entreteve espectadores e cumpriu mais uma etapa da cruzada que visa pôr o audiovisual português a rir de si próprio — e que começou há 40 anos, n’O Tal Canal, com a sátira às novelas que era O Diário de Marilú.