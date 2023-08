Reino do Pineal: autoridades investigam origem dos membros e como se sustentam

A investigação que está a ser levada a cabo pela Policia Judiciária (PJ) e que conta também com a intervenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Segurança Social e de autoridades de saúde à comunidade autodesignada "Reino do Pineal", em Oliveira do Hospital, não pretende apenas esclarecer o que aconteceu com o bebé de 13 meses que morreu em Março do ano passado, mas também toda a factualidade associada aquelas pessoas, sobretudo às crianças.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt