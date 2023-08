“Jéssica perdeu o direito à infância de uma forma medieval”: acusados de homicídio de criança condenados a penas máximas

Os principais arguidos no caso do homicídio de Jéssica Biscaia, a menina de três anos que morreu no ano passado, em Setúbal, vítima de violência, foram condenados esta manhã a penas máximas, de 25 anos de prisão, com o juiz presidente do colectivo a afirmar que a criança “perdeu o direito à infância de uma forma medieval”.

“O tribunal ficou convencido que os responsáveis pelo homicídio [qualificado] terão sido eles [os três arguidos, da família Montes]“, disse Pedro Godinho na leitura do acórdão, no tribunal de Setúbal.

Dirigindo-se a Ana Pinto, conhecida por Tita, Esmeralda Montes e Justo Montes, o juiz disse que não foi possível apurar a culpa de cada um, mas acrescentou “não ser necessário”.

“Quem acolhe uma criança em casa, com três anos, assume o dever de garantir a sua sobrevivência e bem-estar. Qualquer ser humano imputável numa sociedade civilizada tem o dever de saber isto”, sublinhou o juiz.

“Ainda que não consigamos dilucidar o que cada um fez, mas as mais de 150 agressões [que Jéssica sofreu] são suficientes. Algumas das agressões podem não ter sido feitas por vocês, o que não pode ser é vocês não saberem e não terem podido impedir”, sintetizou Pedro Godinho. “Em comunidade alguma do mundo estes factos seriam tolerados”, acrescentou.

O tribunal aceitou a qualificação, concluindo pelo crime de homicídio qualificado, “por tratar-se de uma criança indefesa” e por ter existido tortura.

A mãe da criança foi condenada também por homicídio qualificado por omissão de auxílio por “violação grosseira do dever de proteger a sua filha”. “Gostava da filha para usar, para ter, tinha receio apenas de que lha tirassem”, referiu.

“A culpa do resultado morte supera a dos outros arguidos”, atirou o juiz que justificou assim a não atenuação da pena.

O quinto arguido deste caso, Eduardo Montes, que estava acusado dos crimes de tráfico de droga e de violação foi absolvido por falta de provas. Os restantes arguidos acusados destes mesmos crimes foram igualmente absolvidos quanto ao tráfico e droga e violação.

Foram todos foram absolvidos também dos crimes de coacção e de rapto.

Quanto aos crimes de ofensas à integridade física no primeiro período em que a menina esteve na casa da família, o tribunal deu também como não provados.

Já dos crimes de ofensa à integridade física qualificada nos cinco dias anteriores à morte de Jéssica, o colectivo deu como provados que a criança “começa a levar pancada no dia 20 e leva pancada até morrer” mas não condenou ninguém por este crime.