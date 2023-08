A “nova” Esquina do Avesso é desafiante sem ser fine dining

Quantas vidas poderá ter uma esquina? Primeiro foi Taberna da Esquina (2012), virou Esquina do Avesso (2015), fez uma operação de cosmética (2019), sobreviveu a uma pandemia e agora inicia um novo capítulo — poder-se-ia dizer que é o avesso do avesso do avesso. Chamam-lhe bistronomia (que é a união dos pratos de bistrô com as técnicas de alta cozinha) e o novo chef até concorda — Ricardo Dias não é muito de teorizar, expressa-se como se estivesse em cima do seu skate (uma das suas paixões), com muitas curvas e impetuosidade. “Gostei do bistronomia, é uma cozinha que desafia… Mas deixei de me preocupar em demasia com a geometria, os quadrados, os círculos… Já estive em ‘belcantos’ desta vida.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt