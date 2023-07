Hi Fly lança voos charter entre Lisboa e Zanzibar

São mais de 9400 quilómetros que separam Lisboa da ilha de Zanzibar, na Tanzânia, que podem agora ficar a pouco mais de nove horas de distância. Os operadores turísticos Solférias e Sonhando estreiam uma rota “inédita” a bordo de voos charter da companhia aérea portuguesa Hi Fly. O primeiro voo partiu este domingo do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Desde o Verão do ano passado que a ilha africana se tem destacado no mercado português, revelando “números com alguma importância”, referiu Nuno Mateus, director da Solférias, durante uma conferência de imprensa que decorreu na sexta-feira.

Por agora, a aposta passa por seis voos, que estão agendados sempre para a mesma hora (22h) a partir de Lisboa, até ao aeroporto de Kisauni. Para cá, o regresso é também em voo nocturno.

Nuno Mateus adiantou ainda que a ocupação já está “ligeiramente acima dos 85%” e que as poucas viagens disponíveis são para a penúltima partida, a 27 de Agosto. A última viagem de regresso está marcada para o dia 12 de Setembro.

Os preços dos operadores turísticos rondam os 2300 euros por pessoa, em regime tudo incluído para um pacote de sete noites. No entanto, há pacotes de promoções que podem ficar mais baratos, a partir de 1800 euros. Nos dois primeiros voos, as viagens podem ser feitas em classe económica ou classe executiva. Nas restantes acresce a categoria first, com “outro tipo de comodidade”.

Dário Bilha, gestor de destino da Solférias, aponta ainda o facto de a ilha ter uma oferta hoteleira “muito forte e muito diversa”, tendo sido um dos motivos para levar avante a parceria entre os dois operadores turísticos. Além disso, Zanzibar é um dos destinos muito procurados para as férias em família ou para lua-de-mel.

No leque das actividades são sugeridas visitas à capital da ilha (homónima Zanzibar), a Stone Town ou à ilha das Especiarias, o local onde o lendário Freddie Mercury nasceu.

O gestor realçou ainda o facto de não haver condicionantes na entrada em Zanzibar, nomeadamente vacinação obrigatória, embora seja aconselhada a toma da vacina contra a febre-amarela.

