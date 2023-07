O agitador Ian Svenonius, rock’n’roller literato, quer libertar-nos das palavras

O novo livro do vocalista dos The Make-Up, Contra a Palavra Escrita, é um manifesto provocatório, contraditório, sarcástico. Mira apontada ao capitalismo totalitário e à inerte vida online.

O título não se esconde, anuncia desde logo o tom provocatório que encontraremos no interior em páginas recheadas de reflexões inesperadas, análises históricas que se encaminham para hipóteses mirabolantes, ensaios culturais, sociais e políticos tão historicamente informados, no que à acumulação de factos diz respeito, quanto são surpreendentes as ligações que o autor estabelece entre eles. Tudo coberto de sátira e sarcasmo feroz e exposto com uma ambiguidade que não deixa ninguém a salvo, certamente que não o próprio autor, Ian Svenonius.