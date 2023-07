Colisão frontal entre dois automóveis faz um morto e dois feridos graves em Alcochete

Um homem de 77 anos morreu, e outros dois, com 26 e 82 anos, ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal ao quilómetro dez da EN 118, na zona de Alcochete. O alerto foi dado pelas 14h30.

Uma colisão frontal entre dois automóveis ocorrida na tarde deste sábado na Estrada Nacional (EN) 118, perto de Alcochete, no distrito de Setúbal, fez um morto e dois feridos graves, informou fonte da Protecção Civil.

Um representante do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 14h30, ocorreu ao quilómetro 10 da EN 118, na zona de Alcochete.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR precisou que a vítima mortal do acidente é um homem de 77 anos e era o condutor e único passageiro de um dos automóveis envolvidos no acidente.

Já os feridos graves, adiantou, seguiam no outro carro e são também homens, com 26 e 82 anos, sendo que o mais novo era o condutor do veículo e o outro passageiro. O trânsito na EN 118 foi restabelecido às 18h10, após quase quatro horas cortado.

A fonte da Protecção Civil disse que um dos feridos foi transportado pelos bombeiros para as urgências do Hospital de São José, em Lisboa, e o outro para a unidade hospitalar do Barreiro.

As operações mobilizaram 25 operacionais dos Bombeiros de Alcochete e Montijo, do INEM e da GNR, apoiados por 10 veículos, incluindo duas viaturas médicas de emergência e reanimação.