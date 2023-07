Altice. Nas terras onde estão presos, Armando e Hernâni são vistos como “benfeitores”

Patrocina as festas e o clube de futebol da aldeia, já ajudou na compra de carrinhas e tractores, e está empenhado em apoiar a construção de um lar e de um pavilhão desportivo. Em Guilhofrei, freguesia de Vieira do Minho com cerca de 900 habitantes, Armando Pereira cultivou a imagem do discreto “benfeitor” da terra, sempre disponível a ajudar a partir do cimo da freguesia, na quinta que o viu nascer. É também lá que o co-fundador e accionista da Altice cumpre, como medida de coacção, prisão domiciliária desde o passado dia 24 de Julho, suspeitando o Ministério Público (MP), no âmbito da Operação Picoas, que terá lesado o Estado em 100 milhões de euros e desviado 250 milhões de euros da empresa que o próprio fundou.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt